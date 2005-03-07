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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۳۰

عصر پنج شنبه در نشر چشمه

رمان " همنام " رونمايي مي شود

مراسم رونمايي رمان « همنام » نوشته ي جامپاليري ، با ترجمه ي امير مهدي حقيقت عصر روز پنج شنبه ، بيستم اسفند ماه برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين اثر ، اولين رمان نويسنده ي هندي الاصل آمريكايي تباراست كه پيش از اين مجموعه داستان " مترجم دردها " به قلم او برنده ي جايزه ي ادبي پوليتزر سال 200 شده است . حقيقت پيش از اين كتاب " مترجم دردها " را از اين نويسنده ترجمه كرده است .

همنام ، روايت زندگي خانواده اي به اسم گانگولي است كه از هند به امريكا مهاجرت مي كنند ودر آنجا صاحب فرزندي مي شوند . آنها بنا به رسمي هندي ، در انتظار اسمي مي مانند كه مادر بزرگ از هند براي فرزندشان انتخاب وپست كرده ، اما اين اسم هرگز به دستشان نمي رسد . والدين كه ناگزير براي ترخيص نوزاد از بيمارستان بايد اسمي روي او بگذارند، نام كوچك نيكلاي گوگول ، نويسنده ي شهير روس را به عنوان اسم خودمان او انتخاب مي كنند. گوگول بزرگ مي شود ؛ در جامعه ي آمريكايي وخانواده اي هندي . تقابل فرهنگي ميان اين دوفضا ، گوگول جوان را بر سر دوراهي قرار مي دهد واو را گاه به اين سو ، گاه به آن سو مي كشاند و..

گفتني است اين كتاب را نشر ماهي منتشر كرده است . مراسم جشن رونمايي رمان همنام همزمان با چاپ سوم مترجم دردها باحضور مترجم اين اثر در ساعت 14 تا 17 عصر پنج شنبه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 163659

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