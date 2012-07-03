به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه پس از آنکه ریاست جلسه را بعد از لاریجانی عهده دار شد پس از بحث و بررسی امنیت اخلاقی و اجتماعی با حضور فرمانده نیروی انتظامی و وزیر ارشاد مطالبی را بیان کرد.

وی گفت: دغدغه جدی افکار عمومی از طریق نمایندگان به مسئولان کشور منعکس می شود و روشن است که اقدامات نیروی انتظامی در حوزه امنیت اجتماعی و اخلاقی گوی سبقت را از دیگر دستگاه ها ربوده است و جای تشکر دارد.



باهنر خاطر نشان کرد: بعضا برخی دستگاه های برنامه ریز و سیاست گذار نسبت به این موضوع بی میل هستند و یا مقاومت هایی دارند، مجلس شورای اسلامی همواره خواهان اجرای دقیق سیاست های کلی نظام و قوانین موضوعه کشور است.



وی ابراز امیدواری کرد که مسئولان قوه مجریه و قضاییه در اجرای این ماموریت مهم ناجا را کمک کنند.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طبیعی است که کارهای سخت صبر و حوصله زیادی می طلبد و قاعدتا در این زمینه حتی اگر تخلفی از سوی ماموری اتفاق افتد، می تواند کارهای خوب آن دستگاه را خنثی کند مراقب باشید افراط و تفریط در برخوردها انجام نشود.



باهنر تصریح کرد: نمایندگان مجلس حرف های گفتنی زیادی دارند که باقی آنان را به کمیسیون های فرهنگی، شوراها، آموزش و تحقیقات شعبات واگذار می کنیم اگر ضرورت داشت تجمعاتی هم از نمایندگان برای بررسی موضوع تشکیل می دهیم.