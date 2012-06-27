اختصاص 100 میلیارد تومان برای تجهیز شرکتهای خدمات فنی و مهندسی کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر ، محسن موحدی عطار رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ظهر امروز در نشست خبری در خصوص اعم اهداف و وظایف این سازمان اظهار داشت: تلاش در جهت ارتقای سطح دانش ، گسترش فناوری های جدید ، حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده و افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی از جمله مهمترین اهداف این سازمان به شمار می آید.



به گفته وی، نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای سازمان، حمایت از حقوق مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی و کسانی که از خدمات آنها برخوردار می شوند و تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه ای نیز از دیگر وظایف این سازمان است.



این مقام مسئول خاطر نشان کرد: تلاش در جهت حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور کشاورزی، ایجاد هماهنگی و همکاری با دستگاههای مرتبط با بخش کشاورزی و حمایت از تشکل های صنفی و تولیدی و همچنین تلاش در جهت ارتقای توانمندی های حرفه ای اعضا و کمک به ساماندهی اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی نیز از جمله اهداف و وظایف این سازمان محسوب می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در ادامه با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کل کشور بیش از 168 هزار نفر عضو حقیقی و در حدود 7 هزار و 810 نفر اعضای حقوقی دارد، گفت: از این میزان 60.5 درصد مرد و 39.5 درصد زن هستند که 15.7 درصد در بخش دولتی ، 20.1 درصد در بخش غیر دولتی، یک درصد بازنشسته و 63.2 درصد نیز جویای کار هستند.

به گفته وی، از تعداد 63 درصدی نیروهای جویای کار 52 هزار و 989 نفر مرد و 53 هزار و 212 نفر زن هستند. موحدی عطار با اعلام اینکه سالیانه در حدود 32 هزار نفر فارغ التحصیل رشته کشاورزی در کشور وجود دارد ، گفت: در حقیقت ترکیب نیروی انسانی بخش کشاورزی نشان می دهد که ساختار آموزشی در این زمینه باید مورد تجدید نظر قرار گیرد به طوری که فارغ التحصیلان رشته کشاورزی بتوانند به این بخش بپیوندند.



موحدی عطار با بیان اینکه تاکنون هزار کلینیک گیاهپزشکی با حدود 4300 نفر کارشناس عضو سازماندهی شده اند، گفت: همچنین 630 دفتر و 5 هزار و 500 کارگزار بیمه کشاورزی در استانها توسط صندوق بیمه کشاورزی راه اندازی شده اند. به گفته موحدی، عطار تاکنون 28 هزار و 500 نفر در سه دوره طرح کارورزی این سازمان شرکت نموده اند.



وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در حال حاضر تعداد شرکت های ثبت شده مشترک در بخش ترویج و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانها در کل کشور بالغ بر 3 هزار مورد گزارش شده است، گفت: از این تعداد 2763 شرکت فعال هستند و بالغ بر 22 هزار و 343 نفر کارشناس در این شرکت ها مشغول به انجام کار می باشند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در عین حال تصریح کرد: البته قرار بود 5 تا 6 هزار شرکت خدمات فنی و مهندسی کشاورزی در کل کشور راه اندازی شود که به دلیل مشکلاتی، تاکنون تنها 3 هزار شرکت خدمات فنی و مهندسی کشاورزی در سطح کشور راه اندازی شده است.



وی با بیان اینکه سال گذشته قرار بود 50 میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض از محل درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به تجهیز شرکتهای فنی و مهندسی کشاورزی اختصاص یابد که متاسفانه به دلیل بنا به دلایلی همه این اعتبار صرف تامین کود در کشور شد، گفت: امسال برای تجهیز این شرکت ها 100 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.



به گفته موحدی عطار، کشور ما ظرفیت تولید 300 میلیون تن محصولات کشاورزی را دارد که برای نیل به این هدف باید متخصصین با انتقال دانش خود به بخش کشاورزی و دولت نیز از نظر سرمایه گذاری در این بخش همه توان خود را به کار گیرند.