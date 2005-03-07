مراسم تعزيه شهادت حضرت عباس (ع) در فرهنگسراي سالمند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" مراسم تعزيه خواني با موضوع شهادت حضرت ابوالفضل (ع) به رشادت ها و دلاوريهاي آن حضرت در كنار امام حسين (ع) در واقعه عاشورا مي پردازد.

حضرت ابوالفضل (ع) پرچمدار و سقاي امام حسين (ع) از جمله شهداي به نام كربلاست. شمر به قصد تطميع وجدان كردن حضرت از لشكر امام حسين (ع) براي او امان نامه مي فرستد و به او وعده سرداري و سالاري مي دهد. ابوالفضل (ع) نمي پذيرد و در روز عاشورا دركنار نهر القمه با دستان جدا از پيكر به شهادت مي رسد.

مراسم "تعزيه خواني" با هدف احياي واقعه جانگداز عاشورا و رويدادهاي آن و همچنين فراهم آوردن زمينه هاي رشد فرهنگي مذهبي مردم، در روز سه شنبه 18/12/83 ساعت 16 در پارك خيام اجرا مي گردد.