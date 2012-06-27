گرامیداشت یاد شهدای حادثه بمباران سردشت توسط نایب رئیس مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهرمحمد حسین ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی روز چهارشنبه پس از لاریجانی عهده دار شد طی سخنانی با اشاره به حادثه هفتم تیرماه 1366در کردستان و بمباران شیمیایی گفت: دشمن به روی مردم شریف شهرستان سردشت 4 بمب و 3 بمب به روستاهای اطراف این شهر مقاوم فرو ریخت. بعد از دقایقی دهها تن از مردم شریف خطه کردستان بابمباران شیمیایی این شهر و روستاهای اطراف به مقام رفیع شهادت نائل شدندو بیش از 5 هزار نفر از مردم شریف خطه کردستان به افتخار جانبازی نائل آمدند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همکاران عزیزم در خانه ملت سالگرد مقاومت افتخارآفرین مردم همیشه پیروزخطه کردستان را به آنان به ویژه خانواده های معزز شهدا و بالاخص به جانبازان شیمیایی سردشت تبریک و تسلیت عرض می نمایند و برای آنان آرزوی توفیق و پیروزی همیشگی دارند.

وی گفت: امروز برای حضور در مراسم گرامیداشت شهدا و جانبازان افتخار آفرین آذربایجان غربی و قرائت پیام ریاست مجلس شورای اسلامی به سردشت می روم .