قهرمانان دو رشته بدمينتون و تنيس روي ميز مشخص شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" از مشهد دررشته تنيس روي ميز، فاطمه مجاور شيخان از دانشگاه علوم پزشكي ايران نفر اول شد و آزاده رضايي از دانشگاه علوم پزشكي اهواز ، شهربانو آزاد بخش ازعلوم بهزيستي به ترتيب مقامهاي دوم و سوم را از آن خود كردند.

اين گزارش مي افزايد ، مسابقات بدمينتون اين رقابتها نيز به پايان رسيد كه مريم احمدي از دانشگاه اهواز ، مژگان حسين زاده ازعلوم بهزيستي و سحرحمزه و سميه اميري هر دو از دانشگاه كرمانشاه مشتركا مقام سوم را كسب كردند. شايان ذكر است اين رقابتها تا تاريخ 18 اسفند در رشته واليبال ادامه خواهد داشت.