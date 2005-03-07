به گزارش خبرنگار" مهر" از مشهد دررشته تنيس روي ميز، فاطمه مجاور شيخان از دانشگاه علوم پزشكي ايران نفر اول شد و آزاده رضايي از دانشگاه علوم پزشكي اهواز ، شهربانو آزاد بخش ازعلوم بهزيستي به ترتيب مقامهاي دوم و سوم را از آن خود كردند.
اين گزارش مي افزايد ، مسابقات بدمينتون اين رقابتها نيز به پايان رسيد كه مريم احمدي از دانشگاه اهواز ، مژگان حسين زاده ازعلوم بهزيستي و سحرحمزه و سميه اميري هر دو از دانشگاه كرمانشاه مشتركا مقام سوم را كسب كردند. شايان ذكر است اين رقابتها تا تاريخ 18 اسفند در رشته واليبال ادامه خواهد داشت.
رقابتهاي جشنواره فرهنگي ورزشي دانشجويان دختر دانشگاههاي علوم پزشكي - مشهد
قهرمانان دو رشته بدمينتون و تنيس روي ميز مشخص شدند
رقابتهاي تنيس روي ميز و بدمينتون جشنواره ورزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاههاي علوم پزشكي كه از 14 اسفند ماه در مشهد آغاز شده بود با مشخص شدن قهرمانان دو رشته بدمينتون وتنيس روي ميزادامه پيدا كرد.
به گزارش خبرنگار" مهر" از مشهد دررشته تنيس روي ميز، فاطمه مجاور شيخان از دانشگاه علوم پزشكي ايران نفر اول شد و آزاده رضايي از دانشگاه علوم پزشكي اهواز ، شهربانو آزاد بخش ازعلوم بهزيستي به ترتيب مقامهاي دوم و سوم را از آن خود كردند.
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