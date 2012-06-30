حل معضل ترافیک در سقز به بن بست رسید/ مسئولان همچنان بی توجه

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر حل معضل ترافیک در سطح شهرستان سقز نیاز به یک عزم جدی بین مسئولان شهر دارد چرا که وضعیت کنونی ترافیک در دومین شهر پرجمعیت استان کردستان به بن بست رسیده است و راه حل های موقت نیز دیگر جوابگوی بار ترافیکی این شهر نیست و ادامه شرایط و وضعیت فعلی منجر به راه بندان های زیاد در طول روز می شود.

یکی از علل ترافیک، نبود پارکینگ های طبقاتی بزرگ به ویژه در میادین شلوغ شهر به خصوص در میدان آزادی و میدان امام (ره) و سه راه جامع است و این خود سهم زیادی از این معضل را به دوش می کشد و البته شهرداری سقز نیز با تعطیل کردن پارکینگ مرکزی و بزرگ شهر کمک شایانی به ترافیک سقز کرده است و این کار باعث شد تا نیاز به پارکینگ های طبقاتی در شهر بیشتر به چشم بیاید.

دومین دلیل ترافیک را می توان نداشتن کنارگذر و ورود ماشین های سنگین به داخل شهر و تردد آنها در هسته مرکزی شهر دانست که این مسئله هم خطری جدی برای شهروندان است و هم موجبات ترافیک را به وجود آورده است و گاهی در صورت تصادف راه بندان های چند ساعته را به دنبال دارد.

در کنار افزایش تصادف و راه بندان طولانی به دلیل نبود کنارگذر و عبور ماشین های سنگین باری در هسته مرکزی شهر سقز متاسفانه به صورت میانگین هر هفته یک یا دو نفر در اثر این حوادث کشته و زخمی می شوند و ادامه این روند موجب نگرانی مردم سقز شده است.

ساخت و احداث زیرگذر و کمربندی، نیازی مبرم برای شهر سقز است و خیابان های سقز نیز دیگر تحمل این همه بار ترافیکی را ندارند چرا که بافت شهری سقز و خیابان های این شهر بر اساس ۵۰ سال پیش طراحی شده است و با توجه به افزایش جمعیت از یک سو و ورود بی رویه ماشین های شخصی از سوی دیگر ، وضعیت فعلی جوابگوی، حجم ترافیک امروزی و تعداد خودروهای این شهر نیست.

ازدیاد روزافزون تعداد خودروها در سطح شهر سقز یکی دیگر از معضلات جدید ترافیک این شهر به شمار می رود که این روند سالیانه رو به پیشرفت است و به دلیل نبود نظارت لازم از سوی دستگاه ها و سازمان های مسئول و متولی هر روز تعداد خودروها بیشتر و بیشتر می شود و این خود مشکلی بزرگ برای ایجاد ترافیک بیشتر در شهر سقز است.

عبور و مرور خودروهای شخصی که اکثر آنها برای تردد یک نفر مورد استفاده قرار می گیرد، نیاز به پارکینگ و جایی برای توقف و پارک دارد و پارک ماشین ها در کوچه و کنار خیابان ها و عدم وجود پارکینگ در افزایش ترافیک شهر سهم به سزایی دارد.

از رده خارج نکردن ماشین های فرسوده، تردد بیش از اندازه خودروهای تک سرنشین و رعایت نکردن قوانین توسط خود مردم را نیز می توان از دیگر عوامل ایجاد بار ترافیکی عنوان کرد که هرچند مسئولان و متولیان در این بخش بارها از رفع مشکلات ترافیکی سقز سخن به میان می آورند ولی متاسفانه تاکنون اقدام جدی و عملی در این بخش اجرایی نشده است.

در کل می توان گفت امکانات و وضعیت خیابان ها و اندک پارکینگ های سطح شهر سقز جوابگوی نیازهای امروزی این شهر نیست و باید مسئولان این شهرستان به ویژه شهرداری و اعضای شورای شهر سقز فکری به حال این ترافیک روزافزون داشته باشند.

عدم توجه به شرایط فعلی و نبود برنامه ریزی جامع در این حوزه باعث می شود که در آینده ای نه چندان دور ترافیک در این شهر به شرایط بحرانی برسد و به همین دلیل انتظار می رود که متولیان حوزه عمران شهری و مسائل ترافیک هرچه سریعتر فکری به حال سقز داشته باشند.