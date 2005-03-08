امير دژاكام: تئاتر مولوي 22 سال است كه مشكل دارد

"امير دژاكام"، كارگردان تئاتر، در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر"، ضمن بيان مطلب فوق تصريح كرد: متأسفانه سيستم تئاتر در كشورما هنوز به تعريف درستي نرسيده است و طبيعي است تا هنگامي كه ورودي و خروجي تئاتر تعريف نشود و مسووليت يك سازمان درباره مراجعه كننده و مسووليت كسي كه مراجعه كننده بايد به آن رجوع كند، مشخص نشود، اين سيستم تعريف نشده خواهد ماند و هركس در محيطي به ارائه تعريف خود مي پردازد و شبكه دچار نواقصي خواهد شد، همچنان كه اين اتفاق براي تالارمولوي، تالار وحدت ، تئاترشهر و ديگرمجموعه هاي فرهنگي هنري رخ داده است.

اين كارگردان كه خود چند اثرش را در تالار اصلي مولوي اجرا كرده است، اظهار داشت: مشكلات تئاتر ايران مشتقات يك فكر و انديشه است كه همه ناشي از كمبود بودجه و عدم تعريف سيستم تئاتر ايران است.

وي در ادامه افزود: همه ارگانها و نهادهاي دولتي كشور مانند بنياد فرهنگي نياوران، صدا سيما، حوزه هنري ، بنياد شهيد و ... بودجه تئاتر دارند، اما همه اينها بايد ابتدا تبديل به يك سيستم وسازمان شوند تا قابل بهروري باشند. درست مانند ارگانيزم بدن ،اين اجزا بايد به جاي دفع كردن يكديگر همديگر را جذب كنند.