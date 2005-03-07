به گزارش خبرنگارسياسي"مهر"، رمضانزاده اعلام كرد : با توجه به وضعيت نابسامان مسكن روستايي و خساراتي كه متاسفانه بر اثر حوادث طبيعي در روستاها به وجود مي‌آيد، هيات وزيران تصويب كرد براي مقاوم‌سازي و نوسازي مسكن هاي روستايي كل كشور، با اولويت نقاط حادثه ‌خيز سالانه 200 هزار واحد مسكوني در مناطق روستايي ساخته شود.

وي با بيان اينكه ساخت اين واحدهاي مسكوني با تخصيص مبلغ 5/4 تا5 ميليون تومان وام بانكي كه ‌5 درصد آن به صورت يارانه خواهد بود، انجام مي‌شود گفت: مجري مصوبه‌ فوق، بنياد مسكن است و نظارت عاليه‌ فني بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.

رمضانزاده همچنين با بيان اينكه هيات دولت از محل اعتبارات پيش‌ بيني نشده‌ عمراني كشور، مواردي را براي تسريع در انجام پروژه‌هاي عمراني كشورتصويب كرد؛ گفت : اختصاص مبلغ يك ميليارد و500 ميليون ريال براي كمك به اتمام احداث ساختمان مركز تحقيقات غدد درون ‌ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دو ميليارد و 500 ميليون ريال براي اتمام طرح احداث مركز توليد راديو جام ‌جم در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي قرار گرفت.

رمضان‌زاده ادامه داد: مبلغ پنج ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان، تخصيص سه ميليارد ريال جهت تكميل پروژه‌ مركز آموزش جهانگردي استانداري همدان، تخصيص يك ميليارد ريال جهت اعتبارات بهزيستي استان كرمان و تخصيص سه ميليارد ريال به منظور انجام تعميرات اساسي بيمارستان زينبيه‌ شيراز و بيمارستان ولي عصر (ع) لامرد، از ديگر مصوبات دولت بود.

سخنگوي دولت درادامه با اشاره به حضورسرپرست كميته امداد امام خميني (ره) در جلسه هيات دولت گفت : در اين نشست وي گزارشي از عملكرد اين كميته به هيات دولت ارائه و اعلام كرد: بر اساس گزارش وي، چهار ميليون و 100 هزار نفر از جمعيت كشور تحت پوشش كميته‌ امداد قرار دارند كه شامل6/1 ميليون خانوار كشور مي‌شود.

وي ادامه داد: كميته‌ امداد در سال83مبلغ چهار هزار و676ميليارد ريال از اعتبارات دولتي و يك هزار و 240ميليارد ريال از محل مشاركت‌هاي مردمي و 300ميليارد ريال از محل منابع اختصاصي خود كميته‌ امداد براي خدمات‌رساني به خانواده‌ها استفاده كرده است.

رمضانزاده در پايان گفت: در اين جلسه، هيات دولت از اقدامات خوب و گسترده‌ كميته‌ امداد امام خميني (ره) تشكر و بر ادامه‌ حمايت از اقدامات حمايتي اين كميته تاكيد كرد.