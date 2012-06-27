10 همایش مهدوی در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا خوشخو ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهارداشت: این همایشها در بیرجند، سرایان، سربیشه، حاجی آباد، زیرکوه، آرین شهر، نهبندان و فردوس با حضور اساتید برجسته مهدویت برگزار می شود.

وی برگزاری مسابقه عکس همزمان با نیمه شعبان را از دیگر برنامه های این بیناد عنوان کرد و گفت: علاقه مندان می توانند آثار مرتبط با مهدویت را به آدرس www.mahdifoto.com ارسال یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به بنیاد فرهنگی حضرت مهدی (عج) استان مراجعه کنند.

وی تبیین و ترویج بیشتر شخصیت امام زمان(عج) و شناساندن فرهنگ مهدویت در جامعه را از مهترین رسالت های این بنیاد برشمرد و افزود: تشکیل کانونهای مهدویت در دانشگاه ها از برنامه های در دستور کار این بنیاد است.

وی با بیان اینکه تا کنون در این رستا یک کانون در دانشگاه بیرجند راه اندازی شده، ادامه داد: ایجاد کانون دانشگاه آزاد بیرجند نیز در دست اقدام است.

حجت الاسلام خوشخو معرفی و بازشناسی فرهنگ انتظار، ایجاد ارتباط با موسسات تحقیقی، برگزاری اجلاس های پژوهشی علمی و ادبی و برقراری ارتباط با حوزه ودانشگاه در راستای ایجاد کلاس و کرسی های آزاد اندیشی را از دیگر رسالت های بنیاد فرهنگی حضرت مهدی(عج) عنوان کرد.

وی بیان داشت: استاندار، امام جمعه، مدیر کل اوقاف و امور خیریه، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و یک نماینده از سپاه و بسیج از اعضای شورای این بنیاد فرهنگی هستند.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) خراسان جنوبی به برگزاری دوره های آموزشی، تربیت مربی ویژه خواهران و براداران از وسی این بنیاد اشاره کرد و گفت: در این دوره ها شرکت کنندگان با گذراندن 240 ساعت کلاس مدرک پایان دوره تربیت مربی دریافت می کنند و سپس برای تدریس در دوره های کوتاه مدت به شهرستان ها اعزام می شوند.

وی با اشاره به اینکه بنیاد فرهنگی حضرت مهدی(عج) اعتبارات دولتی ندارد، بیان کرد: با توجه به اهمیت مباحث فرهنگی و مهدویت در جامعه امروزی باید تمامی مسئولان ذی ربط این بنیاد را در راستای برگزاری کلاس ها و برنامه های بیشتر در حوزه مهدویت حمایت کنند.