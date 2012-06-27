همایش امام زمان (عج) و ادیان ابراهیمی در بستک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیبانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این همایش با هدف آشنا کردن مردم با فلسفه انتظار و سیره اهل بیت (س) با حضور آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس و همچنین اندیشمندانی از کشورهای عربستان، لبنان و هندوستان برگزار می شود.

وی افزود: این همایش 14 تیرماه به مناسبت میلاد با سعادت امام زمان (عج) در محل مجتمع فرهنگی،هنری پیامبر اعظم (ص) شهرستان بستک با حضور اقشار مختلف برگزار می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بستک بیان داشت: گسترش فرهنگ مهدویت یکی از وظایف اصلی نهادهای فرهنگی و دینی است زیرا این فرهنگ موجب حفظ و استحکام نظام در مقابل هجمه های دشمنان می شود.

شیبانی تصریح کرد: در راستای گسترش فرهنگ مهدویت برنامه های دیگری نیز در اداره ارشاد بستک طراحی شده که در آینده نیز اجرا خواهد شد.