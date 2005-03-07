فردا جشنواره ي كتاب كودك و نوجوان با عرضه 5/1 ميليون جلدكتاب گشايش مي يابد

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر به نقل از ستاد اطلاع رساني كتاب كودك و نوجوان در اين جشنواره در بخش نمايشگاهي 111 ناشراز سراسر كشور 5/1 ميليون جلد كتاب مربوط به چاپ سالهاي 79 الي 83 را در فضايي به مساحت 1200 متردر معرض ديد عموم قرارخواهند داد.

همچنين كتابهاي برگزيده مراسمهاي كتاب سال جمهوري اسلامي ايران كتاب سال ولايت ، جشنواره رشد ، جشنواره كتاب كودك و نوجوان ، كانون پرورش فكري ، جشنواره كتاب دفاع مقدس به نمايش عمومي گذاشته مي شود.

بنابراين گزارش بيش از 2500 عنوان كتاب چاپ اول سالهاي 82 و 83 نيز در نخستين جشنواره كتاب كودك و نوجوان ايران عرضه خواهد شد.

اين گزارش حاكي است همزمان با اين جشنواره همايش بررسي مسائل كتاب كودك در ايران با حضور 200 نويسنده، مترجم ، تصويرگر ، منتقد و كارشناس كتاب كودك و نوجوان به همراه پنج نويسنده و پژوهشگر خارجي طي دو روز برگزار مي شود.

همچنين برپايي غرفه نمايش كتابهاي عاشورايي ، غرفه نمايش كتابهاي دفاع مقدس ، غرفه نمايش كتابهاي سينمايي ، غرفه نمايش كتابهاي بازنويسي متون كهن فارسي براي كودكان ، غرفه نمايش كتابهاي شعر براي كودكان ، غرفه نمايش كتابهاي پايان نامه هاي مرتبط به موضوع ادبيات كودك، غرفه نمايش كتابهاي طنز براي كودكان ، غرفه نمايش كتابهاي تئوري ونظري كودك و نوجوان وغرفه نمايش كتابهاي كرمان و كرمانشناسي براي كودكان از ديگر برنامه هاي جشنواره كتاب كودك و نوجوان ايران در كرمان است.

براساس اين گزارش افتتاح كتابخانه تخصصي كودك و نوجوان با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، تجهيز كتابخانه هاي مدارس كرمان ، اهداي عيدي كتاب توسط وزير ارشاد به بچه هاي زلزله زده شهر هاي بم وزرند بخش ديگري از برنامه هاي جنبي اين جشنواره خواهد بود.

گفتني است برنامه هايي با موضوعات عاشورا ، خليج فارس ، بم و يكي از شخصيت هاي ادبيات كودك ونوجوان ايران در بخش ويژه جشنواره كتاب كودك و نوجوان ايران در كرمان عرضه خواهد شد.

جشنواره كتاب كودك و نوجوان ايران از 18 تا 24 اسفند ماه به مدت يك هفته در شهر كرمان داير است. معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، استانداري ، شهرداري و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي كرمان برگزار كننده اين جشنواره هستند.