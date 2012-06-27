دفاع سخنگوی کمیسیون تحقیق از اقدام خود هنگام رای گیری در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی عبدالرضا عزیزی سخنگوی کمیسیون تحقیق در واکنش به تذکر دیروز زهره طبیب زاده نماینده مردم تهران مبنی بر اینکه عزیزی به وی توهین کرده و نمایندگان را ترغیب به تایید اعتبارنامه ایرانپور کرده است، گفت: بنده قصد توهین به خانم طبیب زاده را نداشتم.

وی افزود: اعتبارنامه طبیب زاده مشکلی نداشت و یکی از منتخبان بدون دلیل به اعتبارنامه وی اعتراض کرده بود که بنده و تعدادی از نمایندگان با وی مذاکره کردیم و مشکل حل شد و منتخب معترض، اعتراض خود را پس گرفت.

عزیزی ادامه داد: خانم طبیب زاده مدعی بودند که بنده به خانم ها توهین کردم و تعدادی از نمایندگان را ترغیب به تایید اعتبارنامه ایرانپور نمودم.

وی ادامه داد: اولا نمایندگان از شعور کافی برخوردار هستند. ثانیا از نظر قانونی و شرعی اشکالی ندارد که به دیگران توصیه کنیم به اعتبارنامه ای رای مثبت بدهیم.

نماینده مردم شیروان با تاکید بر اینکه بنده احترام خاصی برای بانوان قائل هستم، گفت: من تنها مدیر کل بهزیستی بودم که 60 درصد از خانم ها را در شهرستان ها مدیر کل کردم و 30 نفر از خانم ها نیز معاون بنده بودند.

وی تصریح کرد: بنده در سن 16 سالگی به جبهه رفتم تا از ناموس این ملت دفاع کنم، خانم طبیب زاده هم ناموس ما هستند.

بر اساس این گزارش عزیزی در جلسه دیروز زمانی که طبیب زاده در خصوص رفتار وی مبنی بر ترغیب نمایندگان برای تایید اعتبارنامه ایرانپور اعتراض کرده بود خطاب به طبیب زاده گفته بود که ما به زور اعتبارنامه شما را تصویب کردیم. اعتبارنامه شما هم چنین وضعی داشت. این اظهارات موجب اعتراض و تذکر طبیب زاده شده بود.