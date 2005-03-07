تمام فشارهاي آمريكا عليه سوريه ولبنان در درجه اول و آخر به نفع رژيم اسرائيل است/ ما بايد به عصر مقاومت و آزادي و دوره روابط ممتاز با سوريه پايبند باشيم// بايد تاسف خورد كه درسخنان معارضان هيچ اشاره اي به عقب نشيني رژيم صهيونيستي نمي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، علي خرييس نماينده پارلمان لبنان در گفتگو با خبرگزاري مهردرباره علت بروز بحران لبنان گفت : بايد به اين حقيقت اشاره كنم كه آنچه امروز خواسته و مد نظر آمريكا است اينكه همه كشورهاي منطقه بايد تحت سلطه كامل اقتصادي و سياسي و نظامي واشنگتن قرارداشته باشند و هيچ موضعي بر ضد موضعگيري آمريكا در منطقه وجود نداشته باشد .



وي با جنايت خواندن ترور حريري نخست وزير سابق لبنان گفت : موضوع شهادت رفيق حريري يك مساله لبناني و نه مختص قشر يا طائفه خاص است بلكه مساله اي است كه به همه لبناني ها مربوط است و بايد عوامل اجراي اين جنايت غير انساني افشا شوند .



نماينده پارلمان لبنان اعلام كرد : ما اصولي داريم كه به آن پايبند هستيم اصل اول تمايل ما بر حفظ وحدت و يكپارچگي موضع لبنان است بايد روابط خوب و منحصر به فرد با سوريه برقرار باشد اصل دوم درمورد موضوع مقاومت و سلاح مقاومت و باقي ماندن مقاومت است زيرا اسرائيل همچنان مزارع شبعا را در اشغال خود دارند بايد تاسف بخوريم كه درتمام سخنان معارضان درباره عقب نشيني سوريه از لبنان به كرات گفته شد اما آنها هيچ اشاره اي به ضرورت عقب نشيني رژيم صهيونيستي از مزارع اشغالي شبعا بر اساس نص صريح قطعنامه 425 نمي كنند.



نماينده مجلس لبنان در ادامه گفتگو با خبرنگار بين الملل مهر تصريح كرد: موضوع مقاومت را خط قرمز مي دانيم و بر ادامه مقاومت براي آزادي باقي ماندن سرزمين در اشغال خود تاكيد مي كنيم .



وي گفت : اصل سومي كه به آن اعتقاد داريم ضرورت گفتگوي همه جانبه ميان همه گروه ها در راستاي حفظ منافع و مصالح لبنان و تلاش در اين راستا است، همه بايد مصلحت لبنان را درك كنند نبايد خيابان را محلي براي اعلام مواضع انتخاب كرد زيرا لبنان ديگر نمي تواند به گذشته و زمان جنگ و فتنه ها برگردد لبنان از اين جنگ ها خسته و سير شده است آنچه ما بايد انجام دهيم اينكه دور يك ميز بنشينيم و براي مصلحت لبنان با هم گفتگو كنيم ،اكنون پس از استعفاي عمر كرامي بايد همه درك كنيم و بويژه گروه هاي معارض بفهمند كه بايد دولت وحدت ملي تشكيل شود .



خرييس با ابراز تعجب از درخواست غير منطقي معارضان مبني بر ضرورت استعفاي همه سران دستگاه هاي امنيتي گفت : آنها از استعفاي همه سران دستگاه هاي امنيتي سخن مي گويند چه كسي اينكار را بايد انجام دهد براي اينكار اول بايد دولت تشكيل شود يك دولت واقعي تا به خاطر مصلحت وطن و پيشبرد امور تلاش كند ، بايد يك حكومت واقعي تشكيل شود تا ماموريت اساسي و ماموريت بزرگ كه مهمترين آن قانون انتخابات و برگزاري انتخابات پارلماني در موعد مقرر آن است را انجام دهد .



وي تصريح كرد : ما بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر تاكيد مي كنيم با تاخير انتخابات موافق نيستيم مساله مهم تشكيل دولت وحدت ملي است معارضان بايد بدانند كه مصلحت لبنان در وحدت و وحدت ملت و طوائف واحزاب و تشكيل دولت وحدت ملي است .



علي خرييس درباره علت همسويي آمريكا و غرب و رژيم صهيونيستي و حتي برخي دولت هاي عربي در اعمال فشار بر لبنان و سوريه گفت : معتقديم آمريكا عمليات فشار را بر برخي كشورهاي عربي ادامه مي دهد تا اين كشورها نيز بر سوريه اعمال فشار كنند قطعا تمام اين فشارها اولا و ثانيا و ثالثا به مصلحت رژيم صهيونيستي است همه چيز به نفع اين رژيم است.



وي افزود : امريكا بر دولت هاي عربي و دولت هاي عربي بر سوريه اعمال فشار مي كنند اين مساله براي همه ما بديهي ست ‌، ما نمي توانيم اين فشارها را پذيريم، آمريكا بر ايران و سوريه و لبنان فشار وارد مي كند كه در نهايت همه اين فشارها به نفع اسرائيل است آمريكا مي خواهد كه از نظر امنيتي واقتصادي وسياسي بر منطقه سلطه داشته باشد و هيچ كشوري در منطقه نباشد كه به آمريكا و يا اسرائيل نه بگويد.



وي درباره عقب نشيني نيروهاي سوري از لبنان گفت : ما بر توافقنامه طائف تاكيد مي كنيم اين توافقنامه بايد عملي شود نبايد برخي بندها را در نظر گرفت و برخي ديگر را فراموش كرد موضوع مهمي در توافقنامه طائف درباره الغاي طائفه اي سياسي است علت مشكلات و رنج ما در لبنان مساله طائفه اي موجود است.



خرييس با مهم ارزيابي كردن سخنان اخير بشاراسد درباره تحولات لبنان و سوريه درباره تبعات عقب نشيني ارتش سوريه از لبنان گفت : ما بر روابط منحصر به فرد و سطح بالا و برادرانه با سوريه تاكيد مي كنيم،‌ ما نمي خواهيم به عقب برگرديم به توافقنامه 17 مي ( توافقنامه خفت بار جميل رئيس جمهور اسبق لبنان با رژيم صهيونيستي كه همين امر به سقوط دولت وي از سوي ملت لبنان منجر شد) به دوران پوسيده گذشته نمي توانيم بازگرديم، ما بايد به عصر مقاومت و آزادي و دوره روابط ممتاز با سوريه پايبند باشيم ، روابط با سوريه روابط تاريخي و جغرافيايي و سرنوشت ساز است و اين روابط با وجود ارتش و پايگاه تعيين نمي شود اين باور و رويكرد ماست و مصلحت لبنان در روابط منحصر به فرد با سوريه است و هر دوري ميان دو كشور قطعا به نفع رژيم صهيونيستي است .



وي در پاسخ به اين سوال خبرنگار مهر درباره عملكرد گروه هاي معارض و پايبند نبودن آنها به قانون و نظم عمومي درباره احتمال تكرار تجربه اوكراين در لبنان با دخالت آمريكا و غرب گفت : ما هيچ شكي نداريم كه آمريكا نقش اساسي در بحران اخير لبنان و اعمال فشار بر سوريه دارد ما به معارضان مي گوييم اگر قرار است از طريق خيابان خود را ابرازكنند و مي توانند مثلا 100 هزار نفر را به خيابان ها بكشانند ما قدرت كشاندن 200 هزار و تا 500 هزار و بيشتر از اين تعداد را هم داريم اما معتقديم سخنراني و اعتصاب خياباني نمي تواند لبنان را به ساحل آرامش برساند ما در نشست عين التينه با شركت گروههاي مردمي تاكيد كرديم گفتگو تنها راه براي حل مشكلات است گروه هاي سياسي فعال و موثر كه جايگاه مردمي گسترده اي دارند مي توانند حتي با يك ميليون نفر هم تظاهرات كنند اما به اعتقاد ما تنها راه گفتگو دور يك ميز است تا در راه مصلحت و منافع ملي لبنان حركت كنيم .