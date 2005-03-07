توقف غني سازي مد نظر اروپايي ها ديگر نيازي به مذاكره ندارد// سخنان رمضانزاده در تراز سخنگويي دولت نيست // با اميدواري به وحدت در ميان اصولگرايان حركت مي كنم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي در جلسه پرسش و پاسخ كه با حضور خبرنگاران در خبرگزاري "مهر" برگزار شد؛ گفت : بايد مسئله هسته اي جمهوري اسلامي ايران براي مردم تشريح شود و ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار گيرد امروز ذهن جامعه ما به مسئله هسته اي بسيار حساس است .

لاريجاني افزود : نظرسنجي ها در كشور نشان مي دهد كه جامعه به بحث فناوري هسته اي به عنوان يك دستاورد ملي تعلق خاطر دارد و در صدد صيانت از آن است ، 88 در صد مردم در يك نظر سنجي اين مسئله را مورد توجه قرار داده اند .

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به مذاكرات ايران و اروپا گفت : در مسير گفتگوها با اروپا، ما با نوعي بي مهري در رفتار آنان روبرو هستيم و همانطور كه قبلا اعلام كردم از نظر استراتژيك تفاوتي بين اروپا و آمريكا وجود ندارد .

وي افزود : اصل مذاكره مي توانست به عنوان يك روش مورد توجه قرار گيرد و توفيق اين مذاكرات در اين است كه ايران از فناوري هسته اي بدست آمده بهره برداري مجدد كند و مسئله توقف كه مد نظر اروپا است ديگر نيازي به مذاكره ندارد در واقع نفس ورود به مذاكرات در اين است كه ايران مي خواهد اطمينان بخش باشد و اعتماد سازي كند .

دكتر لاريجاني با اشاره به اينكه توفيق اين مذاكرات دراز سرگيري غني سازي در ماه هاي آينده است گفت : اروپايي ها مي توانستند دراين پروژه با رفتاري سياسي و ديپلماتيك موفق شوند ، با توجه به اينكه در طرح خاورميانه بزرگ اروپا مفقود الاثر است و آمريكا نقشي براي اروپا در نظرنگرفته است در واقع عدم توفيق در اين مذاكرات مي تواند از نظر حيثيت ديپلماتيك براي آنان گران تمام شود.

و ي افزود : بحث فناوري هسته اي دستاوردي ملي است و آمريكا و اروپا به عنوان پليس خوب و بد درصدد هستند تا با تاثيرگذاشتن بر مسئولان كشور اين مقوله را متوقف كنند كه به دليل ايستادگي مسئولان ايران اين توفيق را بدست نياورده اند .

لاريجاني پس از سخنان خود در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالي در خصوص اظهارات عبدالله رمضانزاده درباره قوميت گرايي در كرمانشاه گفت : قوميت ها در ايران در ابعاد فرهنگي هنري و سياسي داراي ظرفيت خوبي هستند و قوميت ها جزو ذخاير هويت ملي كشورند، در ميان قوميت ها شخصيتهاي ممتازي بودند كه در برابر بيگانگان ايستاده اند، ايستادگي مردم آذربايجان، كردستان و بلوچستان و ساير نقاط كشور نشان از تاثير عمده قوميتها در شرايط كشور است .

وي افزود : در شرايط فعلي كه چالش عمده ما با بيگانگان در خصوص مسائل اتمي وجود دارد و همبستگي ما بايد بيش از گذشته باشد حركتهايي كه وفاق ملي را تخريب مي كند اثر مخربي خواهد داشت و شايسته نيست كه چنين اقداماتي صورت گيرد و چنين سخناني در تراز سخنگوي دولت در جمهوري اسلامي ايران نيست و وي بايد دركار خود تجديدنظر كند .

لاريجاني درباره اين شايعه كه حقوقش را از سپاه دريافت مي كند گفت : با توجه به اينكه جزو هيات علمي دانشگاه تهران هستم فيش حقوق من از دانشگاه تهران است و پول آن هم زياد نيست .

وي در خصوص اصلاحات گفت : تفكر اسلامي ، تفكري اصلاحاتي است و اگر به سنت اولياء و پيامبران نگاه شود خواست حكومت اسلامي حركت هاي اصلاحي بوده است .

ادامه دارد