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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۵۸

لاريجاني در جمع خبرنگاران: (1)

توقف غني سازي مد نظر اروپايي ها ديگر نيازي به مذاكره ندارد// سخنان رمضانزاده در تراز سخنگويي دولت نيست // با اميدواري به وحدت در ميان اصولگرايان حركت مي كنم

توقف غني سازي مد نظر اروپايي ها ديگر نيازي به مذاكره ندارد// سخنان رمضانزاده در تراز سخنگويي دولت نيست // با اميدواري به وحدت در ميان اصولگرايان حركت مي كنم

دكتر علي لاريجاني كانديداي احتمالي اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري نهم گفت : همبستگي ما بايد بيش از گذشته باشد و حركت هايي كه وفاق ملي را تخريب مي كند اثر سوئي خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، نماينده  مقام  معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي در جلسه پرسش و پاسخ كه با حضور خبرنگاران  در خبرگزاري "مهر"  برگزار شد؛ گفت :  بايد مسئله هسته اي جمهوري اسلامي ايران  براي مردم تشريح  شود و ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار گيرد امروز ذهن جامعه ما به  مسئله هسته اي  بسيار حساس است .

لاريجاني افزود : نظرسنجي ها  در كشور نشان مي دهد كه جامعه به بحث  فناوري هسته اي به عنوان يك دستاورد ملي تعلق خاطر دارد و در صدد صيانت از آن است  ، 88 در صد مردم در يك نظر سنجي اين مسئله را مورد توجه قرار داده اند .

نماينده مقام  معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به مذاكرات ايران و اروپا گفت : در مسير گفتگوها با اروپا، ما با  نوعي بي مهري در رفتار آنان روبرو هستيم  و همانطور كه قبلا اعلام كردم از نظر استراتژيك تفاوتي بين اروپا و آمريكا وجود ندارد .

وي افزود : اصل مذاكره مي توانست به عنوان يك روش مورد توجه قرار گيرد و توفيق اين مذاكرات در اين است كه ايران  از فناوري هسته اي بدست آمده بهره برداري مجدد كند و مسئله توقف كه  مد نظر اروپا است ديگر نيازي به مذاكره ندارد در واقع  نفس ورود به مذاكرات در اين است كه ايران مي خواهد اطمينان بخش باشد و اعتماد سازي كند  .

دكتر لاريجاني با اشاره به اينكه توفيق اين مذاكرات دراز سرگيري غني سازي در ماه هاي  آينده است گفت :  اروپايي ها مي توانستند دراين  پروژه با رفتاري سياسي و ديپلماتيك موفق شوند ،  با توجه به اينكه در طرح خاورميانه بزرگ  اروپا  مفقود الاثر است و آمريكا نقشي براي اروپا در نظرنگرفته است  در واقع عدم توفيق در اين مذاكرات مي تواند از نظر حيثيت ديپلماتيك براي آنان گران تمام شود.

و ي افزود : بحث فناوري هسته اي دستاوردي  ملي است و آمريكا و اروپا به عنوان پليس خوب و بد درصدد هستند تا با تاثيرگذاشتن بر مسئولان كشور  اين مقوله را متوقف كنند كه به دليل ايستادگي مسئولان ايران اين توفيق را بدست نياورده اند .

لاريجاني پس از سخنان خود در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالي در خصوص اظهارات عبدالله رمضانزاده درباره قوميت گرايي در كرمانشاه گفت : قوميت ها در ايران در ابعاد فرهنگي هنري و سياسي داراي ظرفيت خوبي هستند و  قوميت ها جزو ذخاير هويت ملي كشورند،  در ميان قوميت ها شخصيتهاي ممتازي بودند كه در برابر بيگانگان ايستاده اند،  ايستادگي مردم  آذربايجان، كردستان و بلوچستان و ساير نقاط كشور نشان از تاثير عمده قوميتها در شرايط كشور است .

وي افزود : در شرايط فعلي كه  چالش عمده ما با بيگانگان در خصوص مسائل اتمي وجود دارد و همبستگي ما بايد بيش از گذشته باشد  حركتهايي كه وفاق ملي را تخريب مي كند اثر مخربي خواهد داشت و شايسته نيست كه چنين اقداماتي صورت گيرد و چنين سخناني  در تراز سخنگوي دولت در جمهوري اسلامي ايران نيست و وي بايد دركار خود تجديدنظر كند .

لاريجاني درباره اين شايعه كه حقوقش را از سپاه دريافت مي كند گفت :  با توجه به اينكه جزو هيات علمي دانشگاه تهران هستم فيش حقوق من از دانشگاه تهران است و پول آن هم زياد نيست .

وي در خصوص اصلاحات گفت : تفكر اسلامي ، تفكري  اصلاحاتي است و اگر به سنت اولياء  و پيامبران نگاه شود خواست حكومت اسلامي حركت هاي اصلاحي بوده است .
ادامه دارد 

کد مطلب 163677

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