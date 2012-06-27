صالحی قزاقستان را ترک کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان بعد از ظهر امروز پس از امضای تفاهم نامه در کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان این کشور را ترک کرد.

بر اساس این گزارش علی اکبر صالحی صبح امروز برای شرکت در دوازدهمین کمیسیون مشترک دو کشور ایران و قزاقستان وارد آستانه پایتخت این کشور شد.



صالحی صبح امروز با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه قزاقستان دیدار کرد و سپس در نشست کمیسیون مشترک حضور یافت و تفاهم نامه ای با وزیر حمل و نقل و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی امضا کرد.

سفر صالحی به قزاقستان سفر رسمی به منظور مذاکرات دوجانبه با مقامات عالیرتبه این کشور بود.

وزیر خارجه روز گذشته نیز برای دیدار با مقامات قبرس به این کشور سفر کرده بود.