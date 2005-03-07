رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قزوين در گفت وگو با "مهر": نظافت مساجد به عنوان خانه هاي عبادي و معنوي در آستانه سال نو بسيار ضروري است // به دليل نداشتن متولي مشخص پاكيزگي مساجد اغلب مورد غفلت قرار مي گيرد

حجت الاسلام علي اكبر عزيزخاني رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قزوين در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اظهار داشت : متأسفانه مسائل مربوط به مساجد در نظام ارزشمند اسلامي ، چندان مورد توجه قرار نگرفته و در موارد بسياري حتي به فراموشي سپرده شده است .

وي با اشاره به اين كه از ابعاد مختلفي مي توان نقش مساجد را در نظام اسلامي مورد بررسي قرار داد ، تأكيد كرد : چنانچه كاركردهاي مسجد به خوبي شناسايي و مورد توجه مسئولان ، دست اندركاران و تصميم گيران نظام قرار گيرد ، توجه بيشتري به اين بخش داشته و با عنايت بيشتري به امور مربوط به آنها خواهند پرداخت .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قزوين يادآورشد : در فراز و نشيب هاي نظام جمهوري اسلامي ، مساجد به عنوان نهادهايي اجتماعي ، كاركردهاي متفاوتي داشته و در بسياري موارد بازوي توانمند نظام بوده و بسيار مؤثر واقع شده اند.

حجت الاسلام عزيزخاني با تأكيد بر اين كه مساجد در عرصه هاي مختلف به خوبي مي توانند نقش آفريني كنند ، توجه امروز به مساجد را مقطعي اعلام كرد و گفت : اين توجه هميشگي و دائمي نبوده و نمي تواند كارساز باشد .

وي با اشاره به اين كه روح و روان و همچنين بسياري از اعتقادات مردم در مساجد شكل مي گيرد ، افزود : وقتي مساجد از سوي مسئولان مورد توجه قرار نمي گيرند ، اين پايگاه ها نمي توانند آن گونه كه شايسته است مؤثر و سازنده عمل كنند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قزوين ضمن تأكيد بر مردمي بودن مساجد ، توجه و حمايت دولت را ضروري اعلام كرد و گفت : بي ترديد مساجد نيز همانند ديگر اماكن مي بايست از حداقل استانداردها برخوردار باشند تا حادثه مسجد ارك تكرار نشود .

حجت الاسلام عزيزخاني با اشاره به در پيش بودن سال نو و توجه عمومي به نظافت و پاكيزگي منازل شخصي ، نظافت مساجد ، به عنوان خانه هاي عبادي و معنوي را مورد تأكيد قرار داد و افزود : متأسفانه از آنجا كه اين امر نيز مانند ساير امور مربوط به مساجد متولي مشخصي ندارد ، علي رغم توجه و حساسيت بسيار ، مورد غفلت قرار گرفته و در بسياري موارد شاهد وضعيت نامناسب مساجد به لحاظ بهداشت و پاكيزگي هستيم .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قزوين با تأكيد بر اين كه نداشتن ظاهر مناسب مساجد عاملي براي دفع مخاطب خواهد بود ، گفت : رسانه هاي گروهي با تبليغات و اطلاع رساني صحيح مي توانند اهميت موضوع توجه به پاكيزگي و نظافت مساجد را يادآورشده و ضمن ترغيب اقشار مختلف مردم براي فعاليت در راستاي پاكيزگي مساجد ، فرهنگ سازي مناسبي نيز در اين زمينه داشته باشند .