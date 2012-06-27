فراخوان دومین جشنواره تئاتر استانی البرز اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، انجمن هنرهای نمایشی استان البرز در نظر دارد با همکاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی دومین جشنواره تئاتر استانی البرز را برگزار نماید.

جشنواره تئاتراستانی البرز اهدافی را نیز دنبال می کند که می توان به ایجاد بسترمناسب برای بروز خلاقیتهای هنری، ترویج مفاهیم متون دینی اسلامی، تبلیغ وترویج ارزش های هنرمتعالی انقلاب اسلامی، معرفی آخرین دستاوردهای هنرهای نمایشی استان، ترویج روحیه تولیدملی حمایت از کاروسرمایه ایرانی و توجه به فرهنگ بومی ومنطقه ای اشاره کرد.



این جشنواره مهرماه سال جاری آغاز خواهد شد و علاقمندان و فعالان این عرصه می توانند با درنظرگرفتن شرایط درج شده در فراخوان دومین جشنواره تئاتر استانی البرز آثار خود را به نمایش بگذارند.

علاقمندان برای حضور در این جشنواره می بایست آثار خود را با در نظرگرفتن موضوعات ذیل به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

موضوعات جشنواره:

ایثاروشهادت، بیداری اسلامی، امر به معروف ونهی ازمنکر، توجه وترویج متون دینی ،عفاف وحجاب، دشمن شناسی واستکبار ستیزی ، نگاه آزاد.

همچنین در تشریح شرایط برای حضور در این جشنواره نیز آمده است:

1- آن دسته ازگروههای تاتر استانی که پس از بازبینی ، شرایط حضور در جشنواره تاتر استانی را احراز کنند می بایست پیش ازاجرای درجشنواره حداقل 5 اجرای عموم درسراسر استان داشته باشند.

2-نمایشهای که توسط نویسندگان بومی براساس اهداف وموضوعات جشنواره برای اولین بارنگارش شده باشند در اولویت قرار دارند.

3-آثاری که دربستر داستانی ونوشتاری نمایش از موضوعات فرهنگ بومی یا بسترهای تاریخی، ادبی، اقتصادی، سیاسی، آداب ورسوم وسنتهای منطقه واستان خود بهره ببرند، درالویت انتخاب خواهند بود.

4-نمایشهای ارائه شده نباید توسط همان گروه درهیج یک از جشنواره های سراسری (کشوری ،منطقه ای) شرکت کرده باشند.

5-نمایش های قدیم وجدید نمایشنامه نویسان مطرح کشور که تاکنون اجراهای زیادی برصحنه داشته اند تنها درصورت ارائه طرح اجرائی خلاقانه وشیوه نودربرخورد بااثرمی توانند موردقبول دبیرخانه جشنواره تاتر استان قرار گیرد.

6-ارائه مجوز کتبی نویسنده برای اجرای عمومی وشرکت در جشنواره به هنگام ارائه درخواست کارگردان الزامی است .

7-هیئت داوران جشنواره براساس کیفیت آثار ،حداکثر دو نمایش را برای حضور درجشنواره تاتر مناطق کشور به اداره کل هنرهای نمایشی معرفی می نماید.

8-متقاضیان هربخش الزاما باید از طریق دفتر نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی شهرستان ها به دبیرخا نه استان معرفی شوند.

9-هر کارگردان نمایشی می تواند یک اثر جهت حضور در جشنواره به دبیر خا نه ارسال نماید.

10-به آثارراه یافته به مرحله نهائی کمک هزینه تاسقف (10/000/000ریال )جهت آماده سازی پرداخت خواهدشد.

متقاضیان می توانند فرم تقاضای شرکت در جشنواره را به انضمام سه نسخه از متن تایپ شده تا تاریخ 20تیرماه سا لجاری به دبیر خانه جشنواره استان به نشانی کرج میدان آزادگان ابتدای بلوار مطهری نبش شاهد 2اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی ارسال نمایند.

- نتایج بازخوانی تا 5مردادماه 91اعلام خواهد شد.

- آغاز مرحله بازبینی چشنواره از تاریخ 10 الی 14 شهریور خواهد بود.

- جشنواره استانی از4 الی 7 مهرماه برگزار می گردد.

این جشنواره بخشهای جنبی را نیز شامل اجرای نمایش عروسکی،برگزاری جلسات نقد وبررسی و کارگاه های آموزشی ونشست های تخصصی دارا است.



جوایز جشنواره:

دبیرخانه جشنواره تاتر استانی البرز به رسم یادبود به تمامی هنرمندان شرکت کننده لوح سپاس تقدیم خواهد کرد.

- دبیرخانه جشنواره دربخش صحنه ای به برگزیدگان گرایش های (کارگردانی ، نمایشنامه نویسی ،بازیگری (مردوزن) طراحی صحنه و لباس به ترتیب زیرجوایز ی را تقدیم می نماید.

-به نفرات اول: تندیس جشنواره ، لوح تقدیر ومبلغ شش میلیون ریال اهدا می شود.

-به نفرات دوم: لوح تقدیر ومبلغ چهار میلیون ریال اهدا می شود.

-به نفرات سوم: لوح تقدیر ومبلغ دو میلیون ریال اهدا می شود.

دربخش گرایشهای موسیقی نمایش ، گریم، پوستر وبروشورنیز به نفرات برگزیده لوح تقدیر ومبلغ سه میلیون ریال تقدیم می نماید.