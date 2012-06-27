انتقاد روسها از مواضع ناتو / تاکید بر اهمیت طرح عنان برای حل بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "گنادی گاتیلوف" معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: طرح "کوفی عنان" نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه مبنا و اساسی برای آغاز روند سیاسی به منظور حل بحران این کشور است و بازنگری در این طرح در حال حاضر وارد نیست.

وی بیان کرد: موضوع تمدید فعالیت تیم ناظران بین المللی در سوریه در حال بررسی است و مسکو از تقویت اختیارات این تیم حمایت می کند، زیرا نقش سازنده ای در ثبات و توقف خشونتها در سوریه ایفا می کند.

از سوی دیگر "ایوان سولتانوفسکی" مدیر اداره همکاری اروپایی وزارت خارجه روسیه با اشاره به بیانیه ناتو درباره سرنگونی هواپیمای ترکیه ای در سوریه گفت: ما انتظار داشتیم که نشست ناتو در بروکسل با مصالح منطقه سازگاری داشته باشد و موضع یکجانبه اتخاذ نکند.

وی افزود: تمام بازیگران مسئول حفظ امنیت منطقه باید تلاشهای خود برای جلوگیری از تشدید بحران را یکپارچه کنند.

سولتانوفسکی ضمن هشدار درباره تکرار سناریوی لیبی در سوریه بیان کرد: تکرار سناریوی لیبی درباره حوادث و بحرانهای دیگر به ویژه سوریه نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه سراسر منطقه را به هرج و مرج خواهد کشاند.

از سوی دیگر"هانگ لی" سخنگوی وزرات امور خارجه چین گفت: جامعه جهانی باید در راستای گفتگوی سیاسی زودهنگام در سوریه حرکت کند و تمرکز خود را بر تقویت طرح کوفی عنان و تشویق همه طرفهای درگیر در بحران برای اجرای قطعنامه های سازمان ملل در این باره، توقف خشونت و آغاز گفتگوهای سیاسی بدون شرط استوار سازد.

وی تصریح کرد: چین بر این باور است که باید راه درستی در پیش گرفته شود و بحران سوریه از طریق سیاسی حل و فصل شود.

سخنگوی وزارت خارجه چین بر آمادگی کشورش برای پیشبرد راهکار مسالمت آمیز و عادلانه حل بحران در نزدیکترین زمان ممکن تاکید کرد.