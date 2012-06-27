توضیح درباره غیبت استادان خارجی در دو کنفرانس مدیریت کیفیت در چاپ

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کنفرانس ملی مدیریت کیفیت در چاپ عصر امروز چهارشنبه 7 تیر با حضور سرپرست دفتر امور چاپ وزارت ارشاد، دبیر این کنفرانس و اسپانسر مالی آن در سرای اهل قلم برگزار شد.

یوسف افراش سرپرست دفتر امور چاپ در نیمه‌های این کنفرانس مطبوعاتی جلسه را ترک کرد و خبرنگاران نتوانستند پرسش‌های خود را درباره مشکلاتی که صنعت چاپ گریبانگیر آنهاست با او در میان بگذارند.

همچنین بیشتر زمان نشست خبری به اعلام اسامی شرکت‌ها و نهادهای همکار در برگزاری کنفرانس ملی کیفیت در چاپ و نیز معرفی شرکت مایرملنهوف حامی مالی کنفرانس اختصاص داشت.

خدایار صادقی، دبیر کنفرانس ملی کیفیت در چاپ در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تبلیغاتی بودن این نشست خبری گفت: حمایت شرکت مایرملنهوف از کنفرانس تنها به دلیل حمایت شخص آقای رحیمی (مدیرعامل این شرکت ) بوده است و خوشبختانه این شرکت آنقدر شناخته شده و بزرگ است که نیاز به تبلیغات رسانه‌ای ندارد.

وی که موضوعات پنل‌های دوازده گانه این کنفرانس 5 روزه را یک به یک برشمرده بود در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر نامشخص بودن سخنرانان پنل‌های دوازده گانه تاکید کرد: شما اگر علاقه‌مند باشید می‌توانید برای دیدن اسامی سخنرانان این پنل‌ها به سایت کنفرانس مراجعه کنید.

خبرنگار مهر به صادقی گفت: قرار بود در دوره اول کنفرانس مدیریت ملی کیفیت در چاپ فعالان خارجی این حوزه هم به کنفرانس بیایند که این اتفاق نیفتاد. آیا این رویه در دوره دوم کنفرانس هم برقرار است؟ دبیر کنفرانس ملی کیفیت در چاپ گفت: در کنفرانس قبلی ما برای حضور سخنرانان خارجی برنامه ریزی کردیم که مصادف با انتخابات ریاست جمهوری شد و علی رغم اینکه ما از استادان خارجی دعوت به عمل آوردیم آنها حاضر نشدند به این کنفرانس بیایند.

دبیر کنفرانس مدیریت ملی کیفیت در چاپ در عین حال گفت: دوستان ما در نمایشگاه دروپا حضور داشته‌اند و در کنفرانس ما هم گزارشی از این نمایشگاه ارائه خواهند کرد که فکر می‌کنم با این کار زمینه انتقال دانش فنی خارجی هم به کنفرانس فراهم می‌شود.

خدایار صادقی درباره علت حذف پنل «چاپ و رسانه» هم گفت: متاسفانه ما بازخوردی از فراخوانی که برای این پنل داده بودیم، از سوی رسانه‌ها ندیدیم و با مذاکراتی که با آقای افراش (سرپرست دفتر امور چاپ) انجام دادیم تصمیم به حذف این پنل گرفتیم.

دبیر کنفرانس مدیریت ملی کیفیت در چاپ، برگزاری دوره دوم این کنفرانس را خروجی دوره اول آن دانست.