90 ميليون هكتار از اراضي ملي كشور داراي سند شدند

به گزارش خبرگزاري مهر مهندس احمد بوعلي كه در همايش قضات با موضوع حفاظت از منابع طبيعي استان مركزي در اراك حضور داشت، برنامه چهارم توسعه را پايان اخذ سند براي اراضي ملي باقي مانده عنوان كرد و گفت: طي مدت فوق 64 هزار پرونده مورد رسيدگي قرار گرتفه است كه 27 هزار فقره به نفع منابع طبيعي ، 16 هزار پرونده عليه منابع طبيعي و براي 21 هزار پرونده قرار صادر شده است كه مجموعا 240 هزار هكتار از اراضي منابع طبعي كاهش و 560 هزار هكتار به نفع مردم راي صادر شد.

وي افزود: مجموعا 2 ميليون و 200 هزار هكتار از اراضي براي فعاليت هاي اقتصادي مردم اختصاص داده شده است.

مهندس بوعلي مجموع جنگل هاي كشور را 39 هزار هكتار دانسته و تصريح كرد: 20 ميليون هكتار جنگل، توسط منابع طبيعي طي سال هاي گذشته احداث شده است.

وي وجود واحدهاي دامي در جنگل ها را 7/5 ميليون واحد عنوان كرد و گفت: تا كنون 600 هزار واحد دامي از جنگل ها خارج شده است.

مهندس بوعلي مجموع نيروهاي حفاظتي منابع طبيعي را 7 هزار نفر عنوان كرد و افزود: سه هزار نيروي مادري و 4 هزار نيروي افتخاري در حفاظت از منابع طبيعي كشور فعالند.

وي از تشكيل حفاظت از منابع طبيعي و اراضي در استان ها خبر داد و گفت: عمده ترين مساله اي كه دامنگير كشور شده تجاوز به اراضي ملي اعم از جنگل ، مرتع و بيابان است و اين شورا به منظور حفاظت از عرصه ها و جلوگيري از تخريب و تجاوز به منابع طبيعي در استان ها به دستور رييس قوه قضاييه شكل مي گيرد.