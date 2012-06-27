میانگین سرانه فضای کتابخانه ای کشور دو متر مربع است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات فاطمی در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل کتابخانه های عمومی استان فارس در شیراز افزود:برخی از استان ها در خصوص وضعیت فضای کتابخانه ای دارای جایگاه برتری نسبت به سایر استان ها هستند و میانگین سرانه فضای کتابخانه ای آنها بیش از شش مترمربع برای هر100 نفر است.

وی با بیان اینکه مسئولین باید توجه بیشتری به فضای کتابخانه ای استانها داشته باشند یادآور شد: مدیران و خیرین استان اهتمام لازم را به کتابخانه ها داشته باشند و در این بخش سرمایه گذاری کنند که این بحث در استان فارس مورد توجه قرار نگرفته است.

معاون امور استان ها و مجلس نهاد کتابخانه های عمومی کشور در خصوص وضعیت کتابخانه ای استان فارس افزود: طی یک سال گذشته سرانه فضای کتابخانه های فارس50 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: فضای سرانه کتابخانه ای فارس یک و بیست و پنج صدم مترمربع است و رفع این مشکل نیازمند تلاش جدی مدیران فرهنگی، مسوولان و خیرین است.

معاون امور استان ها و مجلس نهاد کتابخانه های عمومی کشور اضافه کرد: استان یزد در این بخش طبق برنامه، تا پایان دولت دهم به میانگین سرانه هشت متر مربع می رسد و این رقم در سند چشم انداز برای کشور ترسیم شده است.

سادات فاطمی ادامه داد: براساس سند چشم انداز کشور در بخش سرانه فضای کتابخانه ای در افق 1404 باید به هشت متر مربع برای هر 100 نفر برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاثیر کتابخوانی بر فرهنگ جوانان یادآور شد: زمانیکه که در بخش کتاب و کتابخوانی و سرانه فضای کتابخانه ای ضعیف هستیمنباید توقع داشت که جوانان به سمت فعالیت های خلاف در جامعه حرکت نکنند.

در این مراسم حجت الاسلام محسن اسماعیل پور به عنوان مدیرکل جدید کتابخانه های عمومی فارس معرفی و صغری بابایی تودیع شد.