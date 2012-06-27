3200 هکتار از اراضی در قزوین به کشت زیتون اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جلسه ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی ظهر چهارشنبه به ریاست احمد عجم استاندار قزوین با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی در استانداری تشکیل شد.

محمدرضا صفری در این جلسه گفت: تاکنون 12 جلسه تخصصی در زمینه امور کشاورزی در مرکز استان و 41 جلسه در شهرستانها تشکیل شده که 38 مصوبه در استان و 186 مصوبه در شهرستانها از نتایج آن بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: به منظور تشکیل تعاونیهای کشاورزی تاکنون بیش از 778 نفر در سامانه ثبت نام کرده اند که تاکنون 10 تعاونی فعال شده و 15 تعاونی نیز در حال تاسیس است که 37 نفر نیز در این قالب در زمینه های دامداری و تولید قارچ آموزش دیده اند.

وی از توسعه زمینهای کشاورزی خبر داد و بیان کرد: اراضی منابع طبیعی از 58 هزار هکتار در سالهای گذشته به 100 هزار هکتار در شرایط کنونی افزایش یافته و برای توسعه کشت زیتون نیز سه هزار و 200 هکتار از اراضی در طارم سفلی و منطقه الموت به اجرای این طرح اختصاص یافته است.

تکمیل طرح های نیمه تمام کشاورزی

این مسئول در ادامه گفت: کارگروه توسعه کشاورزی می تواند نسبت به تکمیل طرح های نمیه تمام از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اقدام کند و زمان افتتاح طرحها را به حداقل کاهش دهد.

صفری اظهارداشت: برای استفاده از اعتبارات صندوق توسعه باید با پیگیری لازم توسط مسئولان استانی از 70 میلیارد تومان اعتیار این صندوق برای دریافت سهم استانی اقدام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اهمتی اجرای چهار طرح جدید کشاورزی در استان که سرمایه گذاران آنها نیز در جلسه حضور داشتند یادآورشد: با تولید 15 میلیون قطعه ماهی تزئینی در استان قزوین در جایگاه دوم کشوری قرار داریم و با طرح تکثیر ماهی که در سه هکتار زمین در شهرستان آبیک اجرایی خواهد شد می توانیم زمینه صادرات این کالا را نیز در استان فراهم کنیم.

وی در خصوص اجرای طرح اصلاح نژاد بز سانن و آلفپن فرانسوی نیز گفت: این طرح با ظرفیت 400 راس در شهرستان بوئین زهرا ضمن اشتغالزایی می تواند با افزایش میزان تولید شیر صرفه اقتصادی خوبی هم داشته باشد.

صفری در مورد طرح بسته بندی مکانیزه کشمش در تاکستان بیان کرد: اجرای این طرح می تواند ضمن کاهش ضایعات محصول در فصول مختلف زمینه تولید، بسته بندی محصولی با برند تاکستان و کیفیت بالا و تازه را برای عرضه در بازارهای جهانی فراهم کند.

این مسئول در زمینه طرح توسعه تولید چیپس هم اظهارداشت: این تکنولوژی در جهان بی نظیر است و اشتغالزایی بالایی در استان ایجاد می کند.

همچنین سرمایه گذاران طرح های یاد شده پورطاهر مدیرعامل کارخانه دردانه(بسته بندی مکانیزه کشمش) مبلغ 290 میلیارد ریال، فرزاد پاک نژاد برای تکثیر ماهیان زینتی مبلغ 15 میلیارد ریال، جعفر انصاری برای طرح تولید و پرورش واحد 400 راسی بزسانن و آلفاپن فرانسوی مبلغ 700 هزار یورو و ضابطی برای طرح توسعه واحد تولید چیپس مبلغ 70 میلیارد ریال تسهیلات تقاضا کردند که با موافقت اعضاء گروه با کلیات طرح مقر شد در جلسات آینده نسبت به تعیین تسهیلات تصمیم گیری شود.