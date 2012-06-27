رکورد گیری نهایی وزنه برداران تیم ملی ایران در اردوی بجنورد انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رکوردگیری 8 نفر از اعضای تیم وزنه برداری حاضر در اردوی بجنورد، عصر امروز با حضور حسین رضازاده رییس فدراسیون وزنه برداری کشور در محل کمپ پتروشیمی خراسان برگزار شد.

برپایه این خبر، در وزن 69 کیلوگرم مرتضی رضائیان در حرکت یک ضرب با مهار وزنه 148 کیلوگرمی را روی سر برد و سجاد بهروزی وزنه 150 کیلوگرمی را مهار کرد.

کیانوش رستمی در وزن 85 کیلوگرم و در حرکت یک ضرب توانست وزنه 179 کیلوگرمی را مهار کند و در همین وزن سهراب مرادی وزنه 171 کیلوگرمی را روی سر برد.

سعید محمدپور، در وزن 94 کیلوگرم نیز موفق شد وزنه 94 کیلوگرمی را در حرکت یک ضرب مهار کند.

نواب نصیر شلال، دیگر وزنه بردار کشورمان در وزن 105 کیلوگرم و درحرکت یک ضرب موفق شد وزنه 188 کیلوگرمی را روی سر ببرد.

در وزن 105+ کیلوگرم سجاد انوشیروانی نایب قهرمان جهان در حرکت یک ضرب موفق به بالا بردن وزنه 205 کیلوگرمی شد.

در همین وزن بهداد سلیمی قهرمان وزنه برداری جهان نتوانست وزنه‌ای بیش از 200 کیلو گرم را روی سر ببرد.

وی درحرکت دوم و سوم یک ضرب خود، برای مهار وزنه 207 کیلوگرمی تلاش کرد اما موفق به مهار این وزنه نشد.

در حرکت 2 ضرب نیز مرتضی رضائیان نتوانست وزنه 170 کیلوگرمی را روی سر ببرد.

در همین وزن سجاد بهروزی دیگر وزنه بردار تیم ملی کشورمان پس از 3 تلاش پیاپی، در مهار وزنه 178 کیلوگرمی ناکام ماند.

کیانوش رستمی در وزن 85 کیلوگرم و در حرکت 2 ضرب موفق شد وزنه 220 کیلوگرمی را که 5 کیلوگرم بالاتر از رکورد المپیک است را روی سر ببرد.

در همین وزن سهراب مرادی دیگر وزنه بردار تیم ملی ایران وزنه 207 کیلوگرمی را مهار کرد.

دروزن 94 کیلوگرم سعید محمد پور نتوانست پس از 4 تلاش پیاپی، وزنه 222 کیلوگرمی را روی سر ببرد.

در وزن 105 کیلوگرم نواب نصیر شلال موفق شد در حرکت 2 ضرب وزنه 224 کیلوگرمی را مهار کند اما وی در مهار وزنه 236 کیلوگرمی ناکام ماند.

در دسته 105+ کیلوگرم سجاد انوشیروانی موفق شد در تلاش اول خود وزنه 235 کیلوگرمی را مهار کرده و در تلاش دوم خود نیز موفق شد وزنه 245 کیلوگرمی را بالای سرببرد.

همچنین در این وزن بهداد سلیمی قهرمان جهان وزنه 250 کیلوگرمی را مهار و در بالابردن وزنه‌های 260 و 261 کیلوگرم ناکام ماند.

بر این اساس 6 نفر نهایی تیم ملی وزنه برداری ایران برای اعزام به رقابت‌های المپیک 2012 لندن تا ساعاتی دیگر اعلام خواهد شد.

اردوی تمرینی تیم ملی وزنه برداری ایران از یک ماه قبل با حضور 8 وزنه بردار کشور در محل کمپ پتروشیمی خراسان در بجنورد آغاز شده بود.