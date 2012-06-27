الزام ادارات دولتی برای استفاده از تولیدات داخل/ برخورد قانونی با مدیران متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در دیدار با اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه به دلیل فشارهای فزاینده دشمنان نظام هم اکنون کشور در شرایط دشوار اقتصادی به سر می برد، اظهار داشت: نامگذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برای مقابله با اقدامات خصمانه دشمن بود بنابراین ضروریست این استراتژی کلان نظام در تمام سطوح مملکتی به دقت اجرایی شود.

وی افزود: البته دشمنان ملت ایران همواره درصدد وارد کردن فشار به نظام اسلامی بوده اند اما به یاری خدا و تدبیر بزرگان کشور همه این توطئه ها خنثی شده است و هم اکنون انقلاب اسلامی با حمایت و مشارکت فعالانه ملت ایران در جهان سربلند و عزتمند است.

شهبازی بیان کرد: در دو سال اخیر تلاش های زیادی به منظور حمایت از فعالان عرصه تولید استان کردستان صورت گرفته است و نتایج خوبی هم از جلسات و نشست های مشترک فعالان این عرصه با مدیران اجرایی استان حاصل شده است اما باید به این مهم اذعان کرد که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و مورد انتظار راه زیادی را باید پیمود.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حمایت از بخش تولید سیاست اصلی مدیریت ارشد استا است، بنابراین ضروریست مدیران دستگاه های اجرایی استان نیز در این راستا همگام و همراه باشند، اظهار داشت : شنیده ها حاکی از عدم تمکین و عدول برخی مدیران و به خصوص بدنه کارشناسی ادارات از تصمیمات جلسات مدیران ارشد استان با تولید کنندگان و صنعتگران است که در صورت اثبات این موارد با متخلفان قاطعانه و بدون هیچ اغماضی برخورد می شود.

وی همچنین ارتقای کیفیت محصولات تولیدی استان کردستان را ضروری دانست و یادآور شد: به همان میزان که بر خرید محصولات تولید داخل استان از سوی ادارات و سازمان ها اصرار داریم بر افزایش کیفیت محصولات تولیدی و رعایت سقف قیمت نیز تاکید داریم و از اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت استان کردستان نیز انتظار می رود که این مهم را برای زیرمجموعه خود تبیین کنند.

شهبازی در پایان بر حمایت بیشتر بانک های استان کردستان از فعالان عرصه تولید تاکید کرد و گفت: البته بیشتر بانک ها در راستای فعال تر کردن چرخه تولید استان همگام و همراه هستند و اگر در مواردی نیز برخی کاستی ها مشاهده می شود مربوط به همخوانی نداشتن منابع و مصارف بانکی است که باید با همکاری مردم، بخش دولتی و بخش خصوصی این مشکل را نیز برطرف کنیم.

در ابتدای این نشست اعضای خانه صنعت و معدن کردستان به بیان انتظارات خود از استاندار و مشکلات این حوزه پرداختند.