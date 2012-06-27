به گزارش خبرگزاری مهر ، رضا اصلاحی، رییس ستاد نخستین همایش ملی مدیریت جامع قبل از بحران با اشاره به اینکه در همایش آمادگی دستگاههای اجرایی و مسول در حوزه مدیریت بحران مورد بررسی قرار می گیرد گفت: شناسایی نقاط ضعف در همگرایی و آمادگی دستگاههای مختلف پیش از وقوع بحران از جمله اهداف برگزاری این همایش است.
وی با بیان اینکه در این همایش دستگاههایی چون وزارت نفت، آتشنشانی، هلال احمر، واحدهای مختلف سپاه، شهرداریها و سایر دستگاههای مسول در مدیریت بحران حضوری فعال دارند اظهار کرد: یکی از نکات مغفول مانده در عرصه مدیریت بحران در کشور، بحث آمادگی و همگرایی دستگاهها پیش قوع بحران است که هر میزان این آمادگی افزایش یابد، میزان هزینه ها و خسارات وقوع بحران ها و حوادث در کشور کاهش مییابد.
اصلاحی با بیان اینکه در همگرایی دستگاهها پیش از وقوع بحرانها نقاط ضعفی وجود دارد که باید بر طرف شود اظهار کرد: از سویی در این همایش سعی شده تا زوایای تازهای از اقدامات پیش از وقوع بحران دیده شود که از آن جمله نقش و سهم فعالیتهای معنوی و مذهبی در آمادهسازی اعتقادی و روحی مردم برای وقوع حوادث غیرمترقبه در کشور با بهرهگیری از ظرفیتهای علما و روحانیون است.
وی گفت: حفظ سرمایههای انسانی و اقتصادی، افزایش قدرت ریسک در برنامهریزیهای پیش از وقوع بحران، بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت مردمی در بحرانها، استفاده بهینه از دانش روز در حوزه مدیریت بحران، بررسی جایگاه بیمهها در حوزه مدیریت بحران از دیگر اهداف پیش بینی شده در همایش دو روزه مدیریت جامع قبل از بحران به شمار میشود.
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