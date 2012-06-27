اقتدار ایران در مذاکرات مسکو/ اسرائیل از برد موشکهای ما دور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر در مسجد علوی خرم آباد با اشاره به مذاکرات مسکو اظهار داشت: سخنان دبیر شورای امنیت ملی ایران در مسکو با طرفهای مذاکره کننده بسیار مقتدرانه بود.

وی ادامه داد: در این مذاکرات گروه ایرانی و دبیر شورای امنیت ملی ایران با اقتدار مواضع جمهوری اسلامی ایران را بیان کردند.

جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ادامه داد: دبیر شورای امنیت ملی ایران در این مذاکرات همچنین برای تامین اورانیوم غنی شده برای دیگر کشورهایی که به این دانش دست پیدا نکرده اند نیز اعلام آمادگی کرد که این امر حکایت از توان ایران در این عرصه دارد.

حجت الاسلام ذوالنور با اشاره به پیشرفتهای ایران در رابطه با غنی سازی اورانیوم تصریح کرد: امروز ایران اسلامی جزء 18 کشور دارای توان غنی سازی اورانیوم در دنیا است.

وی با تاکید بر اینکه این پیشرفتها به دلیل ریختن خون هزاران شهید طی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس بوده است، ادامه داد: ایران اسلامی در زمینه های مختلف شبیه سازی، علوم ژنتیک، تولید سلولهای بندناف، انواع نانو داروها و نانو تکنولوژی جزء کشورهای اول دنیا است.

جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به مقام اول ایران در رابطه با تولید واکسن بیان داشت: این در حالیست که ما قبل از پیروزی انقلاب این پیشرفتها را در ابعاد مختلف نداشتیم.

حجت الاسلام ذوالنور با بیان اینکه تا قبل از انقلاب بیش از پنج هزار و 500 پزشک هندی، بنگلادشی و پاکستانی در درمانگاههای ما مشغول بودند، ادامه داد: این پزشکان با دادن قرص های "گچی" و نسخه های کلیشه ای اقدام به مداوای بیماران ما می کردند.

وی تصریح کرد: این در حالیست که امروز سیر اعزام بیمار معکوس شده و از کشورهای مختلف منطقه بیمارانی برای مداوا به کشور ایران اعزام می شوند.

جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به پیشرفتهای ماهواره ای و موشکی ایران نیز بیان داشت: امروز کشورهای پرتاب کننده ماهواره و موشک مجبور هستند که همسایگی جمهوری اسلامی ایران را در فضا تحمل کنند.

حجت الاسلام ذوالنور همچنین با اشاره پیشرفتهای موشکی ایران نیز ادامه داد: امروز ایران اسلامی با ساخت موشک های بالستیک و کروز می تواند اسرائیل و 32 پایگاه آمریکا را هدف قرار دهد و آنها دور از برد موشکهای ما نیستند.