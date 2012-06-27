مرکز ترک مواد مخدر در قم سریعا ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از فعالان عرصه مبارزه با مواد مخدر که در فرهنگسرای جوان استان قم برگزار شد بیان کرد: انقلاب با پیروزی خود هستی مستکبران را به نیستی کشاند به همین دلیل طبیعی است که آن ها با همه توان خود به مقابله با این انقلاب برخیزند و از همه ابزارها و ظرفیت ها برای خفه کردن این فریاد در گلو استفاده کنند.

وی کور کردن خط نفاق و لیبرالیسم در آن برهه حساس و هوشیاری و بیداری ملت در برابر توطئه ها و دسیسسه های دشمن را از دستاوردهای مهم حادثه هفتم تیر عنوان و ادامه داد: این حادثه و حوادث مشابه تاریخ انقلاب اسلامی، تلنگری است برای این که بدانیم انقلاب اسلامی به سادگی به دست نیامده، بلکه ثمره خون پاک شهیدانی مانند شهید بهشتی است که با قطره قطره خون خود، نهال انقلاب را آبیاری کردند.



استاندار قم بیان کرد: تنها حادثه ای مانند هفتم تیر کافی بود تا هر نظامی را منحل کند اما این نظام از آنجایی که بر مبنای اعتقادی، شهادت طلبی و تکیه بر ولایت بنا شده است توانست همه توطئه ها را خنثی کند که یکی از این توطئه ها حادثه هفت تیر بود.



وی گفت: حوادثی همانند هفت تیر که در انقلاب بسیار به وجود آمده است نشاندهنده این نکته است که این انقلاب به سادگی به دست نیامده است بلکه خون مطهر شهدایی مانند شهید بهشتی در به وجود آمدن این انقلاب تاثیر بسیاری داشته است.



حجت الاسلام موسی پور بیان کرد: امروز معضل مواد مخدر به عنوان یک معضل جهانی شناخته شده و به عنوان یک مساله پیچیده، همه ارکان زندگی بشری را تهدید می کند.



وی گفت: کشور ایران درکنار مرزهای کشورهایی قرار دارد که قطب تولید مواد مخدر هستند و بیشتر مواد مخدر را تولید می کنند و این امر کشور ایران را در معرض بحران و معضل مواد مخدر قرار داده است.



استاندار قم با اشاره به اینکه امروزه مواد مخدر به عنوان یکی از ابزارهای مهم جنگ نرم دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی بکار گرفته می شود افزود: استکبار جهانی و امریکا با توسل به این ابزار به دنبال ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.



وی با اشاره به این که هدف اصلی طراحی های کشورهای سلطه، القاء این مساله که کشورمان یکی از نقاط آلوده به مواد در دنیا است افزود: آمارهای ارائه شده در رسانه های این کشورها، از وضعیت مواد مخدر در جمهوری اسلامی، آمارهایی کذب و غیر واقعی بوده و در این شرایط حساس باید مقابله هوشمندانه و سنجیده در دستور کار قرار گیرد.



استاندار قم بیان کرد: قبل از حضور آمریکا در افغانستان تولید تریاک در افغانستان حدود 50 تن بود اما پس از ورود آمریکا تولید تریاک در این کشور به حدود 6 هزار تن رسید.



وی گفت: آمریکا از قاچاقچیان مواد مخدر حمایت می کنند و یکی از اهداف اصلی آن ها نیز ایران است که ورود مواد مخدر را به کشور برنامه ریزی می کنند و یک فضاسازی روانی نیز ایجاد می کنند و می خواهند کشور ایران را کشوری آلوده به مواد مخدر معرفی کنند.

وی مبارزه همه جانبه با پدیده جهانی مواد مخدر را نیازمند عزم همگانی و جدی همه کشورها دانست و ادامه داد: جمهوری اسلامی در طول بیش از سه دهه از حیات انقلاب اسلامی، مجموعه اقدامات ارزشمند و کارهای زیادی را درزمینه مبارزه با این تجارت شوم، انجام داده است.



70 درصد از زندانیان مرتبط با مواد مخدر هستند



استاندار قم بیان کرد: در کشور ایران 70 درصد از زندانیان مرتبط با مواد مخدر و همچنین یک چهارم دستگیرشدگان نیز قاچاقچی مواد مخدر هستند.



وی با اشاره به اینکه سالانه هزار میلیارد هزینه مقابله با مواد مخدر می شود افزود: به ازای هر 800 کیلوگرم مواد مخدر یک شهید تقدیم انقلاب می شود و تاکنون پنج شهید جان خود را نثار انقلاب کرده اند.



حجت الاسلام موسی پور با اشاره به مجموعه اقدامات استانی در زمینه مقابله با مواد مخدر تصریح کرد: در استان قم در سه حوزه پیشگیری، درمان و مبارزه اقدامات و فعالیت های خوبی صورت گرفته است.



حاشیه قم پناهگاه بسیاری از معتادان است

وی بیان کرد: به دلیل شرایط ویژه استان قم بسیاری از مواد مخدر از این استان عبور می کند و بخشی نیز در قم تخلیه می شود و حاشیه قم پناهگاه بسیاری از معتادان است.



استاندار قم با اشاره به اینکه شان قم می طلبد مقابله جدید با مواد مخدر انجام گیرد افزود: با بررسی به این نتیجه می رسیم که سعی دارند چهره قم را آلوده نشان دهند و همین امر وظیفه ما را در مقابله با مواد مخدر سنگین می کند.



وی گفت: مساحتی زمین در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته است تا مرکزی جهت نگهداری معتادان در شرایط سخت ایجاد شود که لازم است هر چه سریع تر آماده شود.



