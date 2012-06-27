فندک خانه ای را به آتش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع این رخداد همسایگان این واحد مسکونی با شماره 125 آتش نشانی تماس گرفتند که بیدرنگ ستاد فرماندهی آتش نشانی زنگ ایستگاه 19 را ساعت 5:56 بامداد به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله بسوی آدرس اعلام شده در خیابان دماوند، خیابان 110 حرکت کردند.

احمد صفری فرمانده آتش نشانان درباره این آتش سوزی اظهار داشت: محل مورد نظر یک ساختمان 3 طبقه بود که در طبقه همکف آن مرد 40 ساله ای به نام (مصطفی–ش) در حال پر کردن گاز به داخل فندک بود که گاز بر اثر نشتی از مخزن در فضای 6 متری اتاق نشت می کند و گاز منتشره با جرقه وسایل برقی منفجر شده و خانه دچار آتش می شود.

وی افزود: آتش نشانان با قطع برق و شیر اصلی گاز، آتش را با کف خاموش کرده و فرد مصدوم را که دچار سوختگی شده بود، برای درمان داخل آمبولانس اورژانس قرار دادند.

