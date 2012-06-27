برگزاری دوره های فیلمنامه نویسی در حوزه های علمیه خواهران تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دوره های آموزش فیلمنامه نویسی و نقد و تحلیل فیلم با هدف فراهم کردن زمینه ترویج و نشر معارف دین در قالب فیلمنامه و به تصویر کشیدن مباحث دینی در فیلم ها از سوی معاونت فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان تهران برگزار شده است که پس از آزمونها و ارزیابی های به عمل آمده از طلاب در دوره مقدماتی، پذیرفته شدگان وارد دوره های پیشرفته این دوره های آموزشی می شوند.

در همین حال تاکنون بالغ بر 4 فیلمنامه از سوی طلاب حاضر در این دوره های آموزشی تهیه شده که با توجه به ارسال فیلمنامه یکی از طلاب برای تأیید و بازنویسی مجدد، معاونت فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان تهران بزودی برای فیلمبرداری و تولید و ساخت این فیلمنامه اقدام خواهد کرد.

سه فیلمنامه دیگر از طلاب نیز برای تولید و ساخت به مراکز مربوطه ارسال شده که شامل فیلمنامه انیمیشن "آرزوی یک مورچه" از مدرسه علمیه کوثر تهران، "سپیدار" از مدرسه علمیه فاطمیه (س) تهران و "بازگشت" از مدرسه علمیه الغدیر تهران است که با هماهنگی های انجام شده، فیلمنامه انیمیشن "آرزوی یک مورچه" برای ساخت به مرکز پویانمایی صبا و فیلمنامه های "سپیدار" و "بازگشت" برای تولید و ساخت به مرکز گسترش سینمای مستند تجربی تحویل داده شد.