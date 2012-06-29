همراه داشتن کیف وسایل شخصی در آرایشگاه های زنانه البرز اجباری شود

سیمین گموری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت و لزوم داشتن کیف ابزارها و وسایل شخصی افزود: لازم است هر مشتری خدمات آرایشگاهی در البرز، یک کیف جداگانه مخصوص وسایل شخصی از جمله موچین، شانه، قیچی و پیش بند داشته باشد.

دبیر هیئت مدیره اتحادیه آرایشگران استان البرز ادامه داد: این امر به سلامت مشتریان خدمات آرایشگاهی کمک می کند و از به وجود آمدن مشکلات احتمالی جلوگیری خواهد کرد.

وی گفت: اجباری کردن داشتن کیف یادشده باید در راستای اهداف بهداشتی و تامین سلامت مشتریان آرایشگاه ها در استان البرز دنبال شود و دستگاه ها این امر را مد نظر قرار دهند.

گموری افزود: در صورت اجباری شدن داشتن کیف وسایل شخصی برای هر مشتری، در زمان حضور مشتریان در آرایشگاه ها از وسایل شخصی خود آنها برای ارائه خدمات آرایشگاهی به آنها استفاده می شود.

دسترسی به کیف وسایل شخصی راحت باشد



دبیر هیئت مدیره اتحادیه آرایشگران استان البرز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص نگهداری کیف وسایل شخصی مشتریان خدمات آرایشگاهی در البرز ادامه داد: این کیف وسایل شخصی باید در جایی نگهداری شوند که دسترسی به آنها در زمان نیاز به استفاده راحت باشد.

وی گفت: لازم است کیفهای شخصی مشتریان به صورت مجزا نگهداری شوند و مشخص باشد که هر کیف متعلق به کدام مشتری است تا دسترسی به آنها در زمان نیاز به استفاده راحت باشد.