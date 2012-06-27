آغاز عملیات اجرایی ندامتگاه جدید سلماس

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نظری بعد از چهارشنبه در جریان بازدید از ندامتگاه سلماس به مناسبت هفته قوه قضاییه، با بیان اینکه این ساختمان در زمینی به مساحت 10 هکتار احداث می شود، افزود: برای احداث این ندامتگاه که ظرفیت 500 زندانی را دارا خواهد بود، 10 میلیارد ریال اعتبار اولیه اختصاص یافته است.

وی از اخذ موافقت قطعی برای ایجاد موسسه آموزش عالی سلامت در سلماس خبر داد و اظهار داشت: این موسسه از ترم آتی 15 دانشجوی پرستاری پذیرش کرده و همه امکانات آموزشی و خوابگاه برای ایجاد این موسسه پبش ‌بینی شده که تقویت این موسسه، نیازمند حمایت مسئولان و مردم شهرستان است.

فرماندا سلماس همچنین در خصوص احداث بیمارستان جدید سلماس، عنوان کرد: ردیف اعتباری برای احداث این بیمارستان مشخص شده و در برنامه لایحه بودجه سال 91 نیز مبلغی اعتبار برای احداث این بیمارستان پیش‌ بینی شده است.

نظری گفت: هم اکنون در سلماس دانشگاه‌های آزاد، پیام‌نور سلماس و تازه‌شهر و همچنین تربیت معلم و دانشگاه غیرانتفاعی معراج و حوزه‌های علمیه خواهران و برادران به پذیرش دانشجو می‌پردازند که موسسه آموزش سلامت نیز به این موسسات علمی آموزشی در این شهرستان اضافه شد.

دادستان سلماس نیز در این بازدید اظهار داشت: در یک سال گذشته 45 نفر از زندانیان بدهکار و غیرعمد با کمک ستاد دیه استان با پرداخت 12 میلیارد ریال از زندان این شهرستان آزاد شده اند.

علی اصغر حمیدی از کمک افراد خیر در امر کمک رسانی به افراد نیازمند قدردانی کرد و گفت: از آغاز سال جاری تاکنون برای 91 نفر از زندانیان سلماس در زمینه های مختلف از جمله فرش بافی، بلوک زنی، مجسمه سازی و تولید قارچ زمینه اشتغال فراهم شده است.