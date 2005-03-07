هزار دانشجوي اصفهاني در اعتراض به پذيرش دانشجوي پولي تحصن كردند

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" بيش از هزار نفر از دانشجويان معترض دانشگاه صنعتي اصفهان از ساعت 15 امروز در مقابل ساختمان مركزي دانشگاه صنعتي اصفهان تحصن كردند.

دانشجويان در اين تحصن با بيان جملاتي از بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي، توجه مسئولان باني پذيرش دانشجوي پولي را به جملاتي از آن پير فرزانه جلب كردند. بخشي از بيانات رهبر كبير انقلاب كه توسط دانشجويان قرائت شد به اين شرح است : "خدا نياورد آن روزي را كه سياست ما و سياست مسوولين كشور ما، پشت كردن به دفاع از محرومين و روآوردن به حمايت از سرمايه دارها گردد و اغنيا و ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشتري برخوردار بشوند"

"صاحبان مال و منال در حكومت اسلام هيچ امتياز و برتري از اين جهت بر فقرا ندارند و ابدا اولويتي به آنها تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شكوفايي و پرورش استعدادهاي خفته و سركوب شدهي پا برهنگان را فراهم مي كند".

همچنين دانشجويان متحصن فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه مطالبه عدالت از مسئولان را قرائت نمودند.

تاكنون هيچ مسئولي پاسخي به دانشجويان معترض نداده است و مسئولان تنها از دور نظاره گر تحصن دانشجويان هستند.

تحصن دانشجويان تا لحظه ارسال خبر ادامه دارد.