پیش دبستانی یک دوره رسمی غیر الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، نجیمه باجلان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه در سال گذشته با یک نوبته شدن مدارس موجود در سه مقطع تحصیلی استان در زمینه مدیریت فضا یک تغییر مناسب را شاهد بوده است، اظهار داشت: سال تحصیلی 1389-1390 در دوره ابتدایی بیش از 51 درصد از مدارس به صورت چرخشی بوده‌اند.

وی با بیان اینکه با تغییر ساختار آموزشی، حذف پایه نخست دوره راهنمایی و استقرار پایه ششم در دوره ابتدایی آموزش و پرورش نیازمند یک مدیریت جدید در فضای آموزشی و نیروی انسانی بوده است، اضافه کرد: در سال تحصیلی گذشته با هزینه بالای 15 میلیارد تومان 93درصد از مدارس موجود در استان به نوبت صبح منتقل شده‌اند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه در مقطع راهنمایی با حذف پایه نخست درصد بالایی از مدارس استان یک نوبته شده‌اند، ادامه داد: در سال تحصیلی آتی نیز روند کاهش مدارس دو‌نوبته در دوره ابتدایی همچنان ادامه منی‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه براساس قانون اساسی پیش دبستانی در آموزش و پرورش تعریف نشده است و پیش دبستانی یک دوره رسمی غیر الزامی به شمار می‌رود، تاکید کرد: در حال حاضر تنها عنوان مهد‌کودک برای کودکان 4 تا 6 سال در بهزیستی تعریف شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت آموزش در پیش از دبستان آموزش و پرورش از سال1385 بدون هیچ حمایت دولتی از این دوره حمایت کرده است، افزود: تا سال گذشته بیشترین نوآموزان پیش دبستانی زیر نظر بهزیستی بوده‌اند و آموزش و پرورش در مقابل مربیان دوره‌های پیش از دبستان هیچ گونه تعهدی ندارد و نوآموزان تنها در بخش غیر‌انتفاعی ثبت‌نام می‌شوند.

