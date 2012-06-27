به گزارش خبرگزاری مهر، ماندزوکیچ که در رقابتهای یورو 2012 برای تیم ملی کرواسی سه گل به ثمر رساند اکنون در آستانه عقد قرارداد با باواریاییها قرار دارد.
"ایوان جتکوویچ"، مدیر برنامههای این بازیکن در گفتگو با شبکه Sport 1 گفت: همه چیز خوب پیش میرود و او بزودی با بایرن مونیخ قرارداد امضا خواهد کرد. بعد از 2 سال حضور در ولفسبورگ این بهترین انتخاب برای ماریو خواهد بود.
هنوز مبلغ این انتقال توسط هیچکدام از طرفین این قرارداد اعلام نشده اما گفته میود ماندزوکیچ با رقمی در حدود 13 میلیون یورو به بایرن خواهد پیوست.
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