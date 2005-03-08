مدخل " ديتريش از فرايبورگ" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين مدخل اشاره دارد به اين كه زندگي بسيار طولاني و فعال از نظر فكري آلبرت كبير زمينه بسيار خوب فرهنگي را براي آلمان قرون وسطا به وجود آورده بود.

در كنار سرمايه معنوي گسترده اي كه آثار آلبرت به وجود آورده بودند و شاگردان زيادي در اين ارتباط به وجود آمدند آلبرت به اندازه كافي زندگي كرد تا پيوستگي ميان اين شاگردان را به وجود آورد . آلريچ از استرابورگ، ديتريش از فرايبورگ و مايستر اكهارت از جمله اين شاگردان هستند.

اين افراد البته نقش مؤثري در ايجاد الهيات و فلسفه قرون وسطا داشته اند و در اين بين البته ديتريش بيشتر به علوم طبيعي علاقمند بود و انديشه هاي آلبرت كبير را در اين زمينه بسط مي داد. هرچند انديشه هاي وي در اين زمينه از خلاقيت و نوباوري بي بهره نيستند.



