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۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۶

حدادی خواستار شد:

پروژه های ورزشی نیمه تمام ساوجبلاغ تکمیل شود

پروژه های ورزشی نیمه تمام ساوجبلاغ تکمیل شود

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ساوجبلاغ گفت: لازم است پروژه های ورزشی نیمه کاره این شهرستان تکمیل شود و این امر در اسرع وقت صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای قبلی و جدید ورزش و جوانان ساوجبلاغ در جمع مسئولان افزود: تکمیل پروژه های ورزشی نیمه تمام در ساوجبلاغ باید با همکاری اداره کل ورزش و جوانان البرز و سایر دستگاه ها دنبال شود.

فرماندار ساوجبلاغ ادامه داد: خواستار توجه ویژه اداره کل ورزش و جوانان استان البرز به ضرورت تکمیل پروژه های ورزشی نیمه تمام ساوجبلاغ و مجموعه ورزشی پنج هزار نفری این شهرستان هستیم.

در ادامه نیز مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز گفت: کلیه سیاستها و برنامه های ورزشی تدوین شده استان البرز در ساوجبلاغ نیز اجرا خواهد شد و زمینه های این امر فراهم می شود.

 اسفندیار عقبایی طی مراسمی به عنوان رئیس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوجبلاغ معرفی شد و تودیع رئیس قبلی این اداره نیز صورت گرفت.

در مراسم معارفه رئیس جدید اداره ورزش و جوانان ساوجبلاغ، جمعی از مسئولان ذیربط استانی و شهرستانی از جمله فرماندار ساوجبلاغ و مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز حضور داشتند.

کد مطلب 1636997

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