ایجاد 12 رشته هنر دینی در مدرسه اسلامی هنر

سید فریدالدین فرید اصل ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست مشترک خود با مدیر واحدهای فناور مرکز رشد علوم انسانی در مدرسه اسلامی هنر به خبرنگار مهر گفت: رشته هایی مانند معماری و شهر سازی اسلامی، هنر و سبک زندگی، حکمت هنر اسلامی، هنر در قرآن و سنت،الهیات هنر، جامعه شناسی هنر و... از جمله سرفصل های جدید هنر دینی است که در این مدرسه تدوین و سپس تدریس خواهد شد.



وی افزود: البته در این راستا متون و محتوای آموزشی مناسب و کاملا جدیدی را طراحی و تدوین خواهیم کرد.



دستیابی به مبانی نظری هنر اسلامی دغدغه زیربنایی ماست



مدیر مدرسه اسلامی هنر، با تاکید براینکه نخستین موسسه حوزوی هستیم که رسما وارد امر پژوهش، آموزش و پرورش هنر دینی شده ایم، گفت: این موسسه بیش از هفت سال است که مسئول آموزش و پرورش مخاطبان طلبه برادر در زمینه های هنری است.



وی دستیابی به مبانی نظری دین و هنر را یکی از اهداف مهم این مدرسه ارزیابی کرد و گفت: رسیدن به تفکر دینی درهنر، ورود آموزه های شیعی به عرصه های مختلف هنری از دغدغه های جدی مرکز ماست.



فرید اصل با بیان اینکه در این هفت سال سعی کرده ایم که مخاطبان خود را دررشته های هنری به سه مرحله آموزش کامل، تربیت مربی و توانایی نقد رشته‌های هنری تربیت کنیم، گفت: چرا باید بعد از سه دهه هنوز از لحاظ رشته های هنری وابسته به پایتخت بوده و محتاج استادان تهرانی باشیم.



وی با اعلام این مطلب که در 10 رشته هنری کارآموز پذیرش کرده ایم، گفت: ادبیات داستانی، فیلمنامه، گرافیک، نمایشنامه، مبانی هنر، فلسفه هنر، نگارش خلاق و... رشته هایی بوده که زیر نظر بهترین استادان برجسته کشور آموزش می دهیم.



راه اندازی رشته های هنری جدید در سطح آموزش عالی



مدیر مدرسه اسلامی هنر با بیان اینکه در سالهای اخیر سیستم آموزشی خود را تغییر داده ایم گفت: طبق منویات و نظر مستقیم مقام معظم رهبری درباره نوع ورود طلاب به عرصه های هنری بیشتر تمرکز خود را به تبیین مبانی نظری و پرداختن به امور محتوایی فلسفه هنر دینی معطوف کرده ایم.



فرید اصل، سیاست کلی مدرسه را در دو بخش آموزش عالی و آموزش آزاد توصیف کرد و بیان داشت: خوشبختانه با پیگیریهایی که انجام دادیم در شرف اخذ موافقت قطعی از وزارت علوم برای تدریس مبانی مختلف هنر در سطوح آموزش عالی براساس سرفصل های خودمان هستیم.



وی با اشاره به برگزاری دوره های فیلمنامه نویسی انیمیشن و بازی نویسی رایانه ای درمدرسه اسلامی هنر، افزود: البته با مجوزی که از دانشگاه ادیان و مذاهب داریم تاکنون سه دوره کارشناسی ارشد فلسفه هنر این دانشگاه را با توجه به فرایند علمی خود برگزار کرده ایم که در مجموع موفق بوده و بازخوردهای خوبی داشته است.



تشریح برنامه‌های آموزشی دوره های آزاد مدرسه



مدیر مدرسه اسلامی هنر با تاکید براینکه آموزش های آزاد خود را براساس میزان موفقیت و مقتضیات طلاب محدود کرده ایم، گفت: با توجه به اینکه در آموزشهای آزاد با محدودیتها و قوانین اداری کمتری برخورداریم و دست ما باز است روش بسیار خوب و موفقیت آمیزی در ارایه مبانی هنر داشته ایم.



فرید اصل با اشاره به اینکه با استفاده تجربیات و تحقیقاتی آموزشی پیشینیان و بهره برداری از سیستمهای آموزشی موجود در دنیا به یک سلوک هنری دست یافته ایم، اظهار داشت: برای برخی از رشته های هنری یک دوره بلند مدت سه سال تعریف کرده و تعداد 5 طلبه زیر نظر یک سوپر وایزر تمام زندگی حرفه ای و حتی گاها شخصی خود را سپری می کند.



وی درباره فواید این شیوه تدریس گفت: این سوپر وایزرها که رابط بین استاد و شاگرد هستند نمی گذارند توان و ظرفیت های شاگردان معطل مانده و خاک بخورد و مدام آن را پرورش می دهند.



مدیر مدرسه اسلامی هنر با تاکید براینکه طلابی که وارد هنر می شوند اغلب به دلیل دغدغه دین وارد این عرصه شده اند، بیان داشت: یکی از مزیت های این مدرسه ورود گسترده و پربار به پژوهش های دینی و هنری است و در مجموع هنردینی در زندگی طلاب این مدرسه یک دغدغه جدی است.



وی با بیان اینکه قرابت جدی با مرکز رشد علوم انسانی داریم، گفت: از آنجا که مباحثی مانند پرورش خلاقیت و تمرین پویایی فکری و هنری از مبانی آموزشی مدرسه محسوب می شود به نظر می رسد راه های تعامل و همکاری بسیاری میان دو مجموعه وجود داشته باشد.



فرید اصل با اشاره به تدریس رشته نگارش خلاق به عنوان یک درس عمومی در مدرسه اظهار داشت: یک طلبه بیشترین ارتباط را با مردم و دغدغه های آنها دارد لذا هرآنچه را که در حوزه علوم اسلامی یاد می گیرد در قالب تبلیغ دین به کار می برد و این همان چیزی است که مرکز رشد علوم انسانی هم به دنبال آن است.



استقبال از طرح های مرکز رشد علوم انسانی در مدرسه اسلامی هنر



وی با اعلام این مطلب که جامع ترین کتابخانه دین و هنر را در سطح استان دارند، گفت: بیش از 50 هزار جلد کتاب هدفمند در این مدرسه وجود دارد که منبع پژوهشی بسیار غنی برای تحقیقات علمی و هنری محسوب می شود.

مدیر مدرسه اسلامی هنر در پایان از پیشنهاد مرکز رشد علوم انسانی در رابطه با استفاده از مشاوران مدرسه، برگزاری کارگاه یافته های علوم انسانی، برگزاری سمینار مشترک، استفاده از کتابخانه مدرسه برای هسته های مستقر در مرکز رشد، ارایه ایده های نو به مرکز رشد و معرفی یک نماینده برای ارتباط و پیگیری برنامه های دو مرکز استقبال کرد.