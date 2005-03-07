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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۳۸

در راستاي تمهيدات مربوط به خروج نيروهاي سوري از لبنان

درديدار اسد و لحود پيرامون جابجائي نيروهاي سوري به دره بقاع توافق حاصل شد

بشار اسد رئيس جمهور سوريه و اميل لحود همتاي لبناني وي براي بحث پيرامون خروج جابجائي و خروج نيروهاي سوري در لبنان با يكديگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اسد و لحود اعلام كردند كه ما به تمام قطعنامه هاي سازمان ملل از جمله قطعنامه 1559 و توافق طائف پايبند هستيم.

همچنين اين دو رهبر با صدور بيانيه مشتركي بعد از ديدار اعلام كردند كه نيروهاي سوريه تا پايان ماه مارس به سمت دره بقاع جابجا خواهند شد.

 گزارشهاي رسيده نيز حاكي از آن است كه 14 هزار نيروي سوري به همراه تعداد نامشخصي نيروهاي اطلاعاتي در لبنان باقي خواهند ماند.

در حالي كه دو رهبر از خروج دو مرحله اي نيروهاي سوريه از لبنان سخن مي گويند گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان و ژاك شيراك نخست وزير فرانسه در ديدار خود در زادگاه شيراك در بلومبرگ آلمان از سوريه خواسته اند تا هر چه سريعتر به طور كامل نيروهايش را از لبنان خارج كند.

همچنين خبرگزاري رويترز به نقل از شاهدان عيني گزارش داد كه نيروهاي سوريه آماده مي شوند تا كوههاي شرق بيروت را ترك كنند.

کد مطلب 163701

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