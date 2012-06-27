شبکه آبرسانی اردبیل به سیستم کنترل و تله مترینگ تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده عصر چهارشنبه در بازدید از روند اجرایی این طرح در اردبیل اضافه کرد: هم اکنون نصب این سیستم با 74 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

وی افزود : این سیستم با هدف صرفه جویی در مصرف آب، کنترل و نظارت بر مجموعه چاه ها، مخازن و ایستگاه های پمپاژ شبکه آبرسانی اجرا و نصب می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تصریح کرد: همچنین اندازه گیری و کنترل کیفی کمیتهای فیزیکی و شیمیایی در آب مصرفی شهروندان از مهمترین ویژگیهای راه اندازی این سیستم در شبکه آبرسانی اردبیل است.

حسن زاده در خصوص عملکرد سیستم تله مترینگ یادآور شد: این سیستم قابلیت کنترل از راه دور، ثبت و کنترل میزان کلر موجود در شبکه و سطح آب مخازن، مدیریت تعمیر و نگهداری و مدیریت هشدار در مواقع اضطراری را دارد.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی سیستم کنترل و تله مترینگ طرح آبرسانی اردبیل توسط شرکت آب منطقه ای از سال 89 آغاز شده، متذکر شد: برای تکمیل و بهره برداری از این طرح اعتباری بالغ بر 42 میلیارد و 256 میلیون ریال هزینه می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زمان اتمام پروژه را براساس برآوردهای اولیه سال 92 اعلام کرد و افزود: براساس پیش بینیهای صورت گرفته و با توجه به تسریع در روند کار این طرح در هفته دولت سال جاری به صورت آزمایشی به بهره برداری خواهد رسید.