خبرهای کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کاراته قهرمانی بسیج از فردا پنجشنبه در خانه کاراته قزوین آغاز می شود.

در این دوره از مسابقات که به منظور شناخت نفرات برتر جهت حضور در مسابقات قهرمانی بسیج کشور برگزار می شود پایگاه های مختلف بسیج استان از نواحی مختلف حضور خواهند داشت.

نفرات برتر مسابقات رالی تاکسیرانی قزوین مشخص شدند

این مسابقات برای نخستین بار در قزوین برگزار شد و شرکت‌کنندگان مسیر الموت تا دریاچه اوان را به مدت سه ساعت رانندگی کردند.

سید حسن عاصف‌الحسینی به عنوان راننده و فاطمه غره ‌قانی نقشه‌خوان موفق شدند عنوان قهرمانی را از آن خود کنند‌.

همچنین محمد آشوری به همراه زهرا آشوری دیگر راننده و نقشه‌خوان این مسابقات بودند که توانستند عنوان دومی را کسب کنند و مهرانگیز عظیمی و بهروز کشاورز هم در رده سوم این رقابتها جای گرفتند.

در این مسابقات که جنبه تفریحی و سرگرمی داشت 45 نفر حضور داشتند.

پیست بهرام‌آباد قزوین افتتاح می‌شود

نائب ‌رئیس هیئت اسکی استان قزوین گفت: پیست اسکی بهرام‌آباد قزوین تا پایان سال آینده آماده بهره برداری می شود.

شبنم ژاله اظهارداشت: پیست اسکی استان قزوین تا پایان سال آینده در گردنه بهرام‌آباد قزوین به بهره ‌برداری می‌رسد.

نایب ‌رئیس هیئت اسکی استان قزوین تصریح کرد:‌ رقابت‌های اسکی بانوان در سطح کشور در استان‌هایی که دارای پیست اسکی مناسبی هستند برگزار می شود که تیم بانوان اسکی قزوین به دلیل نداشتن پیست اسکی و عدم تمرین‌های مستمر نتوانسته است تاکنون در این رقابتها شرکت کند.

وی افزود: در حال حاضر 100 نفر در هیئت اسکی قزوین عضو هستند که 15 نفر آنها فعالیت موثر دارند.

نایب رئیس هیئت اسکی استان قزوین بیان کرد: با همکاری مدارس استان برای شناسایی جوانان و نوجوانان مستعد اقدام شده که نداشتن پیست اسکی مناسب این موضوع را بی نتیجه گذاشته است.

وی گفت: فعالیت در رشته اسکی به دلیل داشتن تجیهزات خاص پر هزینه است و بسیاری از علاقه‌مندان به اسکی به دلیل هزینه بالای این رشته ورزشی قادر به انجام این ورزش نیستند که در این زمینه هیئت اسکی قزوین تلاش می کند این وسایل را در اختیار اعضاء هیئت قرار ‌دهد تا علاقمندان با آرامش خاطر بیشتری ورزش کنند.

ژاله اظهارداشت:‌ به دلیل فاصله زیاد قزوین از پیست‌های مختلف کشور از جمله دیزین و ناتوانی مالی خانواده‌ها در اعزام فرزندان بویژه دختران رده سنی نونهالان به این پیست‌ها ضرورت ساخت پیست اسکی در قزوین کاملا احساس می شد.

وی بیان کرد: در صورت افتتاح پیست بهرام‌آباد قزوین یکی از مجهزترین پیست‌های کشور از نظر امکانات در استان مستقر می شود.

نتیج ضعیف قزوین در رقابت دو و میدانی لیگ باشگاههای کشور

تیم دو و میدانی‌ هتل ورزش قزوین در دومین مرحله لیگ باشگاه‌های کشور نتوانست عناوینی بهتر از چهارمی و هشتمی به دست آورد.



این مسابقات با حضور 27 تیم در تهران برگزار شد و مهدی رحمانی در ماده پرش طول مقام چهارمی را کسب کرد،



سبحان طاهرخانی و امیرحسین خمسه در مواد پرش طول و پرتاب وزنه به مقام پنجمی رسیدند.

همچنین بهنام صفرپور، محمدرضا نجفیان، محمدرضا فرهاد و سعید آقالر نیز دیگر ورزشکاران تیم هتل ورزش قزوین بودند که موفق شدند در دو چهار در100 متر امدادی و چهار در 400 متر امدادی عنوان پنجمی را کسب کنند‌.

کیوان چوپان دیگر ورزشکار تیم هتل ورزش قزوین در مواد 800 متر و 1500 متر عنوان‌های ششمی و هفتمی را از آن خود کرد‌.

همچنین حمید قمری در مواد 3000 متر با مانع و سجاد زارع نیز در مواد 400 متر به مقام هفتم رضایت دادند‌، مجید گنجی در ماده 3000 متر با مانع و حامد بابا در 10 هزار متر نیز با کسب عناوین هشتمی به کار خود در دومین مرحله رقابت‌های دو و میدانی باشگاههای کشور پایان دادند.

قزوین میزبان ‌رقابت‌های کشوری تیر‌اندازی

رقابت‌های کشوری تیراندازی 26 تا 29 تیر ماه در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در قزوین برگزار می‌شود.

در این رقابت‌ها تیراندازانی از سراسر کشور حضور دارند که 350 تیرانداز برای شرکت در رقابت‌های کشوری تیراندازی در قزوین اعلام آمادگی کرده اند.

این رقابت‌ها در دو بخش در مجموعه ورزشی غدیر شهر قزوین برگزار می‌شود.

کاراته‌کای قزوینی در رقابت‌های ساکاریا نائب‌ قهرمان شد

علیرضا حیدری کاراته‌کای قزوینی نائب ‌قهرمان مسابقات بزرگسالان ساکاریا شد.



عنوان علیرضا حیدری به اشتباه مسئولان همراه تیم، مدال برنز جوانان اعلام شده بود، اما این جوان کاراته‌کا موفق به کسب عنوان نائب ‌قهرمانی وزن 84+ کیلوگرم در رقابت‌های بزرگسالان ساکاریا شده است.

این کاراته‌کا قزوینی متولد نیمه نخست سال 1373 است که در تطبیق تاریخ شمسی یا میلادی در جریان ثبت‌نام رقابت‌ها در گروه بزرگسالان قرار گرفت و توانست با تلاش فراوان در رده بزرگسالان عنوان نائب ‌قهرمانی وزن 84+ کیلوگرم را به خود اختصاص دهد.

احسان جبارها دیگر شرکت‌ کننده قزوینی است که توانست عنوان سومی وزن 50 کیلوگرم را در رده سنی نوجوانان کسب کند.

بهمنئ عسگری ورزشکار قزوینی که به تازگی با عنوان قهرمانی مسابقات جهانی به استان قزوین باز گشته است در حال حاضر در اردو‌های تیم ملی به سر می‌برد و از آمادگی خوبی برخورداراست.

علی‌اصغر آسیابری دیگر کارته‌کا قزوینی که در مسابقات جهانی عنوان سومی را به خود اختصاص داده در حال حاضر در آمادگی کامل است.

ورزشکار ارزنده استان در راه مسابقات جهانی سپک تاکرا

حمید گروه ای ورزشکار شایسته استان همراه تیم ملی سپک تاکرا کشورمان عازم مسابقات جهانی تایلند خواهد شد.

ملی ‌پوشان سپک‌تاکرا برای شرکت در مسابقات جهانی تایلند، بامداد جمعه نهم تیرماه جاری راهی بانکوک می‌شوند.

مرحله نهایی اردوی آماده ‌سازی این دو تیم فردا به پایان می‌رسد تا ملی‌پوشان خود را برای سفر به تایلند آماده کنند.

بیست‌ و‌هفتمین دوره مسابقات سپک ‌تاکرای قهرمانی جهان از 12 تیرماه در شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار خواهد شد.

حمید گروه ای که حضور موثر و درخشانی در اردوهای تیم ملی کشورمان داشته است موفق شد نظر کادر فنی تیم ملی

را به خود جلب نماید و مسافر بانکوک شود.

مسابقات شطرنج نابینایان

با حضور شطرنج باز قزوینی سومین مرحله اردوی تیم ملی شطرنج نابینایان و کم بینایان در همدان برگزار می شود.

سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی شطرنج نابینایان وکم بینایان برای اعزام به المپیاد جهانی هندوستان با حضور علیرضا قوورچی بیگی نماینده شایسته شطرنج استان در همدان برگزار می شود.

دراین اردو که از 21 تا 28 تیر ماه برگزار میشود شش شطرنج باز برتر ایران از استانهای مختلف حضور دارند و خود را

برای حضور پرقدرت در مسابقات المپیاد جهانی هندوستان آماده می کنند.

قورچی بیگی سابقه حضور در ترکیب تیم ملی کشورمان در مسابقات متعدد بین المللی را در کارنامه خود دارد.