اجرای برنامه نشاط معنوی در 177بقعه و امامزاده گیلان/ آغاز اجرای طرح ترتیل خوانی قرآن

محمد قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این طرح ویژه اوقاف فراغت دانش آموزان در فصل تابستان است، افزود: در استان هفت هزار 970 نفر برای شرکت و استفاده از خدمات طرح نشاط معنوی ثبت نام کرده اند که از این تعداد دو هزار و 386 نفر مقطع ابتدایی، سه هزار و270 نفر مقطع راهنمایی و دو هزار و 313 نفر از مقطع دبیرستان هستند.

وی اظهارداشت: در این زمینه اوقاف گیلان ضمن بهره جستن از روحانیون، مربیان قرآن، مربیان هنری و ورزشهای بومی با دعوت از 37 مبلغ از حوزه علمیه قم و همچنین برپایی هشت خیمه معرفت در سطح بقاع استان که هرکدام از پنج روحانی متخصص در زمینه های دینی، اعتقادی، روانشناسی و غیره هستند بهره خواهد برد ضمن اینکه مربیانی هم از دانشجویان دانشگاه علوم ومعارف قرآنی دعوت به همکاری شده اند.

مسئول فرهنگی اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: طرح نشاط معنوی سال گذشته در 132 بقعه و با شرکت شش هزار و 200 نفر برگزار شد.

وی در ادامه از آغاز برنامه ترتیل خوانی کل قرآن کریم در جوار حرم آقا سید جلال الدین اشرف آستانه اشرفیه اشاره کرد و افزود: طرح ترتیل خوانی کل قرآن کریم از چهارم تیر ازسوی 16 قاری در جوار حرم مطهر مزبور آغاز شده است.

قاسمپور یادآورشد: این برنامه ویژه ماه مبارک رمضان است که به صورت تلویزیونی ضبط شده تا در ایام ماه مبارک از شبکه استانی سیمای مرکز گیلان (شبکه باران) پخش شود.