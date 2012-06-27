  1. استانها
  2. گیلان
۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۴

قاسمپور عنوان کرد:

اجرای برنامه نشاط معنوی در 177بقعه و امامزاده گیلان/ آغاز اجرای طرح ترتیل خوانی قرآن

اجرای برنامه نشاط معنوی در 177بقعه و امامزاده گیلان/ آغاز اجرای طرح ترتیل خوانی قرآن

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول فرهنگی اوقاف و امور خیریه گیلان از برگزاری برنامه نشاط معنوی در در 177 بقعه و امامزاده (ع) استان خبر داد.

محمد قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این طرح ویژه اوقاف فراغت دانش آموزان در فصل تابستان است، افزود: در استان هفت هزار 970 نفر برای شرکت و استفاده از خدمات طرح نشاط معنوی ثبت نام کرده اند که از این تعداد دو هزار و 386 نفر مقطع ابتدایی، سه هزار و270 نفر مقطع راهنمایی و دو هزار و 313 نفر از مقطع دبیرستان هستند.

وی اظهارداشت: در این زمینه اوقاف گیلان ضمن بهره جستن از روحانیون، مربیان قرآن، مربیان هنری و ورزشهای بومی با دعوت از 37 مبلغ از حوزه علمیه قم و همچنین برپایی هشت خیمه معرفت در سطح بقاع استان که هرکدام از پنج روحانی متخصص در زمینه های دینی، اعتقادی، روانشناسی و غیره هستند بهره خواهد برد ضمن اینکه مربیانی هم از دانشجویان دانشگاه علوم ومعارف قرآنی دعوت به همکاری شده اند.

مسئول فرهنگی اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: طرح نشاط معنوی سال گذشته در 132 بقعه و با شرکت شش هزار و 200 نفر برگزار شد.

وی در ادامه از آغاز برنامه ترتیل خوانی کل قرآن کریم در جوار حرم آقا سید جلال الدین اشرف آستانه اشرفیه اشاره کرد و افزود: طرح ترتیل خوانی کل قرآن کریم از چهارم تیر ازسوی 16 قاری در جوار حرم مطهر مزبور آغاز شده است.

قاسمپور یادآورشد: این برنامه ویژه ماه مبارک رمضان است که به صورت تلویزیونی ضبط شده تا در ایام ماه مبارک از شبکه استانی سیمای مرکز گیلان (شبکه باران) پخش شود.

کد مطلب 1637029

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها