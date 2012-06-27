شهید بهشتی الگوی برجسته مدیریت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی عصر چهارشنبه در ناحیه مقاومت بسیج ابرکوه اظهار داشت: بهشتی الگوی متانت و صبر و شکیبایی در قبال هجمه های ناجوانمردانه منافقین بود و حضرت امام (ره) رنج مظلومیت او را آزار دهنده تر از غم فراق و شهادتش دانستند.

وی افزود: این شخصیت والا در بعد اخلاقی سرآمد بود و کمتر دیده شد که خشمگین شود و بدون محاسبه به گفتگو با بدخواهان بپردازد و زیر بناهای اخلاقی و ملکات نفسانی را اصالت می داد.

حسینی یادآور شد: ماندگاری انقلاب رهین عللی بزرگ مانند رهبری، اتحاد ملی و شهادت طلبی ملت بود.

وی افزود: به شهادت رسیدن برجسته ترین شخصیت های دینی و الهی مانند شهید مظلوم آیت الله بهشتی باعث ماندگاری انقلاب و رمز استمرار آن بود.

حسینی عنوان کرد: خون شهید بهشتی و شهید صدوقی و شهدای محراب صیانت بخش نهضت امام خمینی (ره) شد و وظیفه ما در حال حاضر عمل به سیره آنها و عمل به وصایای آنهاست.