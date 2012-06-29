پاییز زمان مناسبی برای اکران "بیتابی بیتا" است

مهرداد فرید در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: شرایط اکران در حال حاضر نابسامان است و منتظرم این فضا بهتر شود تا برای اکران "بیتابی بیتا" اقدام کنم.

وی افزود: البته از طرف دیگر فکر می کنم اوایل پاییز نیز زمان خوبی برای اکران فیلم است. زیرا همزمان با بازگشایی دانشگاه ها است و با توجه به فضا فیلم این زمان بهتر است. امیدوارم تا آن زمان شرایط اکران نیز بهبود یابد.

فرید همچنان درباره فعالیت جدید خود گفت: فیلمنامه "کوروش زنده است" هم اکنون آماده است ولی ترجیح می دهم پس از روشن شدن اکران "بیتابی بیتا" به سراغ ساخت آن بروم. به همین دلیل اواخر شهریور ماه برای گرفتن پروانه ساخت اقدام خواهم کرد.

حامد بهداد، الهه حصاری، فریبا کوثری، مجید مشیری، ذبیح افشار، نگار حسن‌زاده، شیوا خنیاگر، مانا عمویی، بهزاد جعفری، بهزاد اشکان، عصمت الملوگ قجر و غلامرضا عسکری از بازیگران فیلم "بیتابی بی‌تا" هستند و داستان فیلم درباره دختری است که در یک موقعیت کاری با مشکل روبه‌رو می‌شود.