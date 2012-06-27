گیلان مقام نخست طرح مشاغل خانگی کشور را کسب کرد

خلیل حنیف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه مشاغل خانگی نقش مهمی در تحقق شعار تولید ملی دارد، افزود: مشاغل خانگی از طرحهای اثرگذار و راهبردی دولت عدالت محور در راستای اشتغالزایی و اشتغال پایدار است.

وی اظهارداشت: توسعه مشاغل خانگی در راستای ترویج فرهنگ کار و افزایش اشتغالزایی نقش بسزایی دارد که نهادها و ارگانها باید در این بخش بیشتر تلاش کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: افزایش اشتغال و کاهش بیکاری یکی از دغدغه های مهم مسئولان است که با توسعه مشاغل خانگی می توان در این زمینه آینده روشن تری را برای جامعه ترسیم کرد.

وی همچنین با تشریح جایگاه کار، کارگر و تلاش سازنده در دین مبین اسلام افزود: کار و کارگر سهم عمده و بزرگی در زمینه پویایی و بالندگی اقتصاد کشور دارند.

حنیف به اهمیت اقتصادی و اجتماعی کسب و کارهای خانگی اشاره کرد و گفت: مشاغل خانگی از مشاغل کوچک و متوسط است که هزینه بالایی را به خانوادهها تحمیل نمی کند و در عین حال می تواند سبب افزایش درآمد و در نهایت تولید ثروت در کشور شود.

وی اظهار داشت: ضرورت توسعه کسب و کارهای خانگی از راهکارهای مناسب برای توسعه اشتغالهای خرد و متوسط به ویژه برای جمعیت وسیعی از زنان و جوانان که دارای مهارت کافی در انجام برخی از کارها هستند اما به دلیل بازار نامناسب اشتغال نمی توانند جذب بازار شوند، است.

مدیرکل تعاون گیلان تاکید کرد: مشاغل خانگی راهکاری مناسب برای کاهش نرخ بیکاری و فراهم ساختن زمینه اشتغال زنان و جوانان، محسوب می شود.

وی یادآورشد: فعالیت اقتصادی در محیط خانگی و یا محل هایی در مجاورت محل زندگی، امکان مشارکت اعضای خانوار برای انجام یک فعالیت اقتصادی مشترک، جلوگیری از رفت و آمدهای شهری و در نهایت صرفه جویی هزینه های اجتماعی و در کنار خانواده بودن یکی از اعضای سرپرست خانوار، از جمله مزایای مشاغل خانگی است.