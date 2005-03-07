دانشجويان شيرازي به جمع معترضان پذيرش دانشجوي پولي پيوستند

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، در بيانيه اين دانشجويان آمده است : روزي كه دانشگاه آزاد اسلامي را راه انداختند، بهانه شان افزايش سطح تحصيلات عمومي بود و اين كه ظرفيت دانشگاههاي دولتي محدود است و... از اينجا بود كه آموزش عالي رايگان - كه يكي از شعارهاي بزرگ انقلاب اسلامي ملت ايران بود - زير سوال رفت.

چند سالي كه گذشت، زمزمه دانشجويان شبانه شنيده شد و تا آمديم بفهميم اين شبانه چه ربطي به همان كلاسهاي اكابر خودمان در آموزش پرورش دارد، دانشگاهها پر شد از دانشجوياني كه با رتبه كمتر و چند ميليون پول بيشتر كنارمان نشستند.

كسي را نمي شود ملامت كرد، اشتباه از خودمان بود، همان روزي كه آقايان مي گفتند ظرفيت دانشجويان شبانه اضافه بر ظرفيت روزانه هاست، اما در عمل ديديم كه كم و بيش، نصف ظرفيت روزانه ها با شبانه جايگزين شد، همان روز نبايد ساكت مي نشستيم.

آري! جرم ما سكوتي بود از سر نجابت، اما بايد حدس مي زديم كه ناشي از جهلمان برداشتش مي كنند. از همان روزها بايد امروز را پيش بيني مي كرديم، خبرهاي دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اصفهان ساده بود اما تلخ: خبر پذيرش دانشجويان "دوره مشترك" كه معيار (!) پذيرش آنها صرفا داشتن ديپلم و مجاز شدن در كنكور و صد البته پرداخت ميليونها تومان پول بود. و مسلما مهم ترين معيار همان سومي است! (زمزمه هايي مبني بر اجراي شدن اين طرح در دانشگاه شيراز هم به گوش مي رسد كه اميدواريم اشتباه باشد.)

همين خبر پذيرش دانشجويان پولي به اندازه كافي شوك آور بود كه خبرهاي بعدي را تحت الشعاع قرار دهد: دانشجويان دانشكده عمران از مسوولان درخواست كردند واحد گيري دانشجويان دوره مشترك (كه با بهترين اساتيد و در بهترين ساعات واحد مي گيرند) همانند دانشجويان عادي باشد! و خواستار برگزاري امتحانات مشترك بين دانشجويان عادي و اين نورچشمي ها شدند، كه نشانگر عمق فاجعه است و اگر قرار باشد در دانشگاههاي ديگر هم وضع به همين منوال پيش رود چه معنايي مي تواند داشته باشد جز اين كه و علي الانقلاب السلام! فاتحه انقلاب را بايد خواند...

اگر قرار است قانون جديد التصويب استقلال دانشگاهها به قيمت به حراج گذاشتن مدارك دانشگاهي و قرباني كردن آرمانهاي عدالت خواهي ملت ايران تمام شود، عظايش را به لقايش بخشيديم.

اما هيهات! ملت ايران اين انقلاب را ارزان به دست نياورده است كه حال بخواهد با ندانم كاري و زياده خواهي عده اي در مراسم فاتحه آن شركت كند.

آقايان! دوران سكوت ديگر به سر آمده است. بدينوسيله اعلام مي داريم كه دانشجويان با آگاهي و سعه صدر اما اين بار قاطعانه از تمامي ظرفيت هاي قانوني خويش براي مقابله با اين اقداما شما استفاده خواهند نمود و مانند هميشه از پرداختن هزينه هاي احتمالي آن نيز ترسي به دل راه نخواهند داد.