  1. ورزش
۷ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۰۵

در دیداری تدارکاتی؛

نفت تهران از سد تیم فوتبال جوانان ایران گذشت

نفت تهران از سد تیم فوتبال جوانان ایران گذشت

تیم فوتبال نفت تهران در دیداری تدارکاتی موفق به شکست تیم فوتبال جوانان کشورمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار دوستانه که عصر چهارشنبه در زمین چمن شماره 2 کمپ تیم‌های ملی برگزار شد، شاگردان منصور ابراهیم‌زاده با 2 گل جوانان فوتبال ایران را شکست دادند. در این بازی برای تیم فوتبال نفت تهران سیدایمان موسوی (35) و مهدی خیری (60) گل زدند.

برای تماشای دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال نفت تهران و جوانان ایران مسئولان باشگاه نفت به کمپ تیم‌های ملی آمده بودند. فریدون معینی، مسئول کمیته جوانان فدراسیون فوتبال نیز از تماشاگران ویژه این بازی بود.

منصور ابراهیم‌زاده در این بازی از یک سمت زمین و کمک اولش کریم قنبری از سمتی دیگر تیم نفت را هدایت می‌کردند.

کد مطلب 1637061

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها