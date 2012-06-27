نفت تهران از سد تیم فوتبال جوانان ایران گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار دوستانه که عصر چهارشنبه در زمین چمن شماره 2 کمپ تیم‌های ملی برگزار شد، شاگردان منصور ابراهیم‌زاده با 2 گل جوانان فوتبال ایران را شکست دادند. در این بازی برای تیم فوتبال نفت تهران سیدایمان موسوی (35) و مهدی خیری (60) گل زدند.

برای تماشای دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال نفت تهران و جوانان ایران مسئولان باشگاه نفت به کمپ تیم‌های ملی آمده بودند. فریدون معینی، مسئول کمیته جوانان فدراسیون فوتبال نیز از تماشاگران ویژه این بازی بود.

منصور ابراهیم‌زاده در این بازی از یک سمت زمین و کمک اولش کریم قنبری از سمتی دیگر تیم نفت را هدایت می‌کردند.