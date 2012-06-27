افتتاحیه طرح هسته های فرهنگی جوان/ توزیع بروشور عملکرد تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور حجت الاسلام حمزه علی صادقی رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری وحجت الاسلام حسین زارع دبیر اجرایی این طرح، مراسم افتتاحیه طرح هسته های فرهنگی جوان ساری برگزار شد.



علیرضا قنبری کارشناس تشکل ها و روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی ساری گفت: با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، مراسم افتتاحیه طرح هسته های فرهنگی جوان اداره تبلیغات اسلامی ساری برگزار شد.



نشست پرسنلی کارکنان تبلیغات اسلامی



حجت الاسلام اسماعیل رمضانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نور گفت: افتخار داریم وخدای متعال را شاکریم که به ما توفیق عنایت فرموده تا هر کدام از ما درسازمانی فرهنگی مشغول به انجام وظیفه باشیم.



وی با بیان اینکه خدمت در راستای حفظ فرهنگ غنی اسلامی وتوسعه و رشد آن وظیفه ای خطیر و سنگین است افزود: باید همه ما ضمن عمل به فرمایشات ودستورات مقام معظم رهبری و با فکرواندیشه و بصیرت، در چارچوب اساسنامه این نهادمقدس سعی کنیم فضای نشاط و همدلی را در محیط کاری خود فراهم نموده وخدمت به مردم شریف وهموطنان را در سرلوحه کار و فعالیت خود قرار دهیم.



رمضانی تصریح کرد: موفقیت های گذشته وپیشرفت ما در گرو استفاده از امکانات موجود و همکاری صادقانه شما همکاران بوده که انشاالله همچون گذشته و فعال تر از آن ادامه یابد.



توزیع برشور عملکرد تبلیغات اسلامی مازندران

علیرضا قنبری، کارشناس تشکل های دینی و روابط عمومی تبلیغات اسلامی ساری، از توزیع برشور عملکرد اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در ساری خبر داد.



وی افزود: به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی و با هدف اطلاع رسانی و آگاهی دادن عموم مردم از فعالیتهای این سازمان ،تعدادی بروشور عملکرد اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در ساری توزیع شد.



قنبری گفت: در این گزارش سعی شده شمه ایی از وسعت فعالیت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در محورهای قرآنی، اعزام مبلغ، تشکل های دینی، امور مساجد، امور فرهنگی ، واحد خواهران، پژوهش و آموزش ،حوزه عمرانی ،تبیان ،دبیرستان صدرا اشاره شده است.



بروشورهای توزیع شده در بین هیئات، مداحان، روحانیون مرتبط با سازمان و مراجعان عمومی بوده است.