بهداد سلیمی 100 درصد به المپیک راه خواهد یافت

مهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: بهداد سلیمی وزنه بردار وزن 105+ کیلوگرم تیم ملی که از ناحیه زانوی پا به علت فشار بالای تمرینات آسیب دیدگی مختصری پیدا کرده در حال طی کردن روند بهبودی بوده و به طور یقین به المپیک 2012 لندن می‌رسد.

وی اظهار داشت: با توجه به فشار بالای تمرینات وقوع آسیب دیدگی هایی با این شدت طبیعی بوده و جای نگرانی چندانی نیست.

کاظمی تصریح کرد: با وجود اینکه بهداد سلیمی در اردوی تمرینی آسیب دید و بهبود آسیب دیدگی ها در زمان اردو و تمرینات روند کندی دارد اما روند بهبودی این وزنه بردار رضایت بخش است.

وی اضافه کرد: با این شرایط بهداد سلیمی به طور 100 درصد در المپیک 2012 لندن حضور خواهد داشت و به امید خدا مدال طلای سنگین وزن المپیک را نیز کسب می‌کند.

یادآور می‌شود: تیم ملی وزنه برداری ایران از حدود یک ماه پیش اردوی تمرینی خود را در بجنورد آغاز کرده است.

عصر چهارشنبه در مراسم رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری، اعضای تیم موفق شدند رکوردهای خود را افزایش داده و خود را به کسب مدال در رقابت‌های المپیک نزدیک‌تر کنند.

در این رکورد گیری بهداد سلیمی، مرد شماره یک سنگین وزن تیم ملی وزنه برداری در حرکت یک ضرب وزنه 200 کیلوگرمی و در حرکت 2 ضرب نیز وزنه 250 کیلوگرمی را بالای سر برد.

بهداد سلیمی در مورد عملکرد امروز خود اظهار داشت: پیش از این و در اردوی تمرینی بجنورد به مراتب رکوردهایی بالاتر و بهتر را ثبت کرده بودم.

وی با بیان اینکه امروز نتوانستم عملکرد واقعی خود را نمایش دهم گفت: پیش بینی نتیجه گیری در المپیک سخت است اما امیدوارم بتوانم در بازی‌های المپیک دل مردم کشورم را شاد کنم.