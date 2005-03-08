سرمايه هاي خارجي به دليل نفوذ آمريكا در كشورهاي همسايه به سوي صنعت نفت ايران روانه شده اند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، كشورهاي مصرف كننده به دنبال تحولات سياسي موجود در منطقه خاورميانه همچون حمله آمريكا به عراق به دنبال تامين امنيت عرضه انرژي براي خود هستند به طوري كه سرمايه گذاري را در كشورهايي كه آمريكا نتوانسته بر آنها تسلط يابند همچون ايران و روسيه آغاز كرده اند .

براساس اين گزارش ، دولت عراق قبل از حمله آمريكا ، قراردادهاي نفتي متعددي با كشورهاي روسيه ، فرانسه ، چين و هند منعقد كرده بود كه در آن قراردادها، امتياز توسعه هر يك از ميادين نفتي به يكي ازكشورهاي ياد شده اعطا شده بود كه با اشغال نظامي عراق توسط آمريكا اعتبار اين قراردادها به شدت مخدوش شده و انتظار نمي رود توسعه ميادين نفتي عراق به جز كشورهاي اشغال گر به كشوري ديگر واگذار شود .

اين گزارش مي افزايد : بر همين اساس كشورهايي نظير چين كه مصرف نفت وگاز آنها به طور مداوم رو به افزايش است سعي دارند با سرمايه گذاري در منابع نفت وگاز كشورهاي توليد كننده نفت كه تحت سلطه آمريكا نيستند و ضريب امنيت آنها بالاست امنيت عرضه انرژي را براي خود تامين كنند .

بر اساس اين گزارش ، اما از سوي ديگر آمريكا بعد از حادثه 11 سپتامبر تلاش كرد با نفوذ به كشورهاي خاورميانه امنيت را در منطقه ايجاد كند درحالي كه بايد گفت نه تنها بدين ترتيب امنيت عرضه نفت جهان تضمين نشد بلكه امنيت اين كشورها نيز دستخوش نوسانات قرار گرفت .

اين گزارش در پايان مي آورد : وقوع درگيري هاي پراكنده دركشوري مانند عربستان ،وضعيت مبهم عراق نيز كه هنوز سطح توليد نفت آن به زمان قبل از اشغال نظامي آمريكاييان نرسيده است بيانگر اين واقعيت است كه امنيت عرضه نفت با تعهدات سياسي ، نظامي تامين نخواهد شد بلكه علاوه برفشار برمردم عادي اين كشورها ، توليد معمول نفت نيز ممكن است دچار نوسانات شديدي شود كه عراق گواهي براين مدعي است .

